Теннис. ATP 250. Уинстон-Салем 2022: что ждать и где смотреть

Перед US Open многие теннисисты сделают перерыв в игровой практике после двух турниров серии Masters. Однако турнир ATP 250 Winston-Salem Open в Уинстон-Салеме с 21 по 27 августа 2022 года все равно соберет сильный состав, включая чемпиона US Open-2020 Доминика Тима, Григора Димитрова, Ботика ван де Зандшульпа, Лоренцо Музетти, действующего чемпиона Илью Ивашко и других заметных теннисистов.

Поскольку кроме Уинстон-Салема других официальных соревнований ATP не будет, сетка по традиции весьма насыщенна – 48 игроков. 16 сеяных освобождены от первого круга, а еще 32 теннисиста начнут с 1/32 финала. В том числе и Тим. Доминик пропустил почти год из-за травмы, да и возвращение получилось очень непростым – один из недавних лидеров мирового тенниса весной проигрывал всем подряд. Однако в июле на грунтовых турнирах в Бостаде, Китцбюэле дошел в четвертьфинале, а в Гштаде – до полуфинала. Сейчас он занимает только 228 место в рейтинге ATP, но понятно – совсем скоро он начнет прорываться наверх. Не исключено, что это случится в Уинстон-Салеме, где он дебютирует в нынешнем сезоне в летней серии на американском харде. Начнет турнир Тим матчем с Джей-Джей Вольфом, а уже во втором круге вероятен его матч с первым сеяным Димитровым.

В третьем круге Тиму или Димитрову могут встретиться, в частности, Фабио Фоньини или восходящая звезда Джек Дрейпер, блеснувший в Монреале. А в четвертьфинале – Ивашко, который в прошлогоднем финале обыграл Микаэля Имера. Ивашко несколько недель назад дошел до полуфинала в Атланте, но в целом в Америке в этом летнем сезоне пока не блещет. На пути к четвертьфиналу его, вероятно, ждут Себастьян Баэс или Имер.

Ботик ван де Зандшульп в прошлом году стал главным открытием US Open Фото © 2021 Getty Images

В соседней четверти намечается любопытный четвертьфинал Руне и Музетти. Помешать им постараются, в частности, Давид Гоффен, Педро Мартинес и Стив Джонсон. Второй номер посева и статус рейтингового фаворита нижней части сетки получил ван де Зандшульп – открытие US Open-2021, где он из квалификации дошел до четвертьфинала и дал бой будущему чемпиону Даниилу Медведеву (кстати, побеждавшему в Уинстон-Салеме в 2018-м). У Ботика до четвертьфинала не самая сложная сетка, а там он может сыграть с шестым сеяным Николозом Басилашвили. Также в нижней половине уже во втором круге намечается интригующий поединок Танаси Коккинакиса и Максима Кресси, в третьем круге лучший, не исключено, выйдет на Лоренцо Сонего, а в четвертьфинале – на Эмила Руусувуори, Адриана Маннарино, Юго Гастона или Альберта Рамоса-Виньоласа.

Теннис. ATP 250. Winston-Salem Open. Уинстон-Салем, США (Hard)

21 – 27 августа

время начала матчей - московское

21 августа, воскресенье

Первый круг. Начало в 20:00

22 августа, понедельник

Первый круг. Второй круг. Начало в 21:00

23 августа, вторник

Второй круг. Начало в 21:00

24 августа, среда

Третий круг. Начало в 22:00

25 августа, четверг

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

26 августа, пятница

Полуфиналы. Начало в 23:00

28 августа, воскресенье

Финал. Начало в 0:00

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