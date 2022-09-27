Теннис. ATP 250. Тель-Авив 2022: результаты, видео, расписание

C 19 по 25 сентября в Тель-Авиве проходит теннисный турнир ATP 250 Tel Aviv Watergen Open. Причем на первом в 21-м веке турнире ATP в Тель-Авиве сыграет теннисная легенда — Новак Джокович, только-только вернувшийся на корт после двух с лишним месяцев соревновательного перерыва. Также среди участников такие сильные теннисисты как Марин Чилич, Диего Шварцман, Аслан Карацев и другие.
Olympics публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Тель-Авиве.
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- Подробно о жеребьевке и участниках турнирах ATP 250 в Тель-Авиве читайте здесь
- Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP.
Результаты | ATP 250 Тель-Авив 2022
27 сентября, вторник
Первый круг
- Эдан Лешем (Израиль) — Ишай Олиэль (Израиль) — 6:3 6:2
- Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Жуан Соуза (Португалия) — 6:2, 6:3
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев — 6:2, 6:7(0), 6:4
- Вашек Поспишил (Канада) — Талон Грикспур (Нидерланды) — 4:6, 7:6(3), 7:5
- Лиам Броди (Великобритания) — Хамад Медьедович (Хорватия) — 7:5, 6:3
- Себастьян Корда (США) — Кем Илкел (Турция) — 6:4, 6:4
- Артур Риндеркнех (Франция) — Мариус Копил (Румыния) — 6:7(5), 6:4, 6:3
- Эмил Руусувуори (Финляндия) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:3, 6:2
26 сентября, понедельник
Первый круг
- Роман Сайфуллин — Уго Гренье (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2
- Доминик Тим (Австрия) — Ласло Дьере (Сербия) — 5:7, 7:6(3), 6:4
Расписание | ATP 250 Тель-Авив 2022
Tel Aviv Watergen Open. Тель-Авив, Израиль (Hard), 26 сентября – 2 октября
Время начала матчей указано московское (GMT +3).
26 сентября, понедельник
Первый круг. Начало в 12:00
27 сентября, вторник
Первый круг. Начало в 12:00
28 сентября, среда
Второй круг. Начало в 12:00
29 сентября, четверг
Второй круг. Начало в 12:00
30 сентября, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 11:00
1 октября, суббота
Полуфиналы. Начало в 19:00
2 октября, воскресенье
Финалы в одиночном и парном разрядах. Начало в 16:00