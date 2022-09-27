Теннис. ATP 250. Тель-Авив 2022: результаты, видео, расписание

C 19 по 25 сентября в Тель-Авиве проходит теннисный турнир ATP 250 Tel Aviv Watergen Open. Причем на первом в 21-м веке турнире ATP в Тель-Авиве сыграет теннисная легенда — Новак Джокович, только-только вернувшийся на корт после двух с лишним месяцев соревновательного перерыва. Также среди участников такие сильные теннисисты как Марин Чилич, Диего Шварцман, Аслан Карацев и другие.

Olympics публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Тель-Авиве.

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Подробно о жеребьевке и участниках турнирах ATP 250 в Тель-Авиве читайте здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP.

Результаты | ATP 250 Тель-Авив 2022

27 сентября, вторник

Первый круг

Эдан Лешем (Израиль) — Ишай Олиэль (Израиль) — 6:3 6:2

(Израиль) — (Израиль) — 6:3 6:2 Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Жуан Соуза (Португалия) — 6:2, 6:3

(Нидерланды) — (Португалия) — 6:2, 6:3 Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев — 6:2, 6:7(0), 6:4

(Аргентина) — — 6:2, 6:7(0), 6:4 Вашек Поспишил (Канада) — Талон Грикспур (Нидерланды) — 4:6, 7:6(3), 7:5

(Канада) — (Нидерланды) — 4:6, 7:6(3), 7:5 Лиам Броди (Великобритания) — Хамад Медьедович (Хорватия) — 7:5, 6:3

(Великобритания) — (Хорватия) — 7:5, 6:3 Себастьян Корда (США) — Кем Илкел (Турция) — 6:4, 6:4

(США) — (Турция) — 6:4, 6:4 Артур Риндеркнех (Франция) — Мариус Копил (Румыния) — 6:7(5), 6:4, 6:3

(Франция) — (Румыния) — 6:7(5), 6:4, 6:3 Эмил Руусувуори (Финляндия) — Джеффри Джон Вольф (США) — 6:3, 6:2

26 сентября, понедельник

Первый круг

Роман Сайфуллин — Уго Гренье (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2

— (Франция) — 3:6, 6:4, 6:2 Доминик Тим (Австрия) — Ласло Дьере (Сербия) — 5:7, 7:6(3), 6:4

Расписание | ATP 250 Тель-Авив 2022

Tel Aviv Watergen Open. Тель-Авив, Израиль (Hard), 26 сентября – 2 октября

Время начала матчей указано московское (GMT +3).

26 сентября, понедельник

Первый круг. Начало в 12:00

27 сентября, вторник

Первый круг. Начало в 12:00

28 сентября, среда

Второй круг. Начало в 12:00

29 сентября, четверг

Второй круг. Начало в 12:00

30 сентября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 11:00

1 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 19:00

2 октября, воскресенье

Финалы в одиночном и парном разрядах. Начало в 16:00