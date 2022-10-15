Теннис. ATP 250. Стокгольм 2022: что ждать и где смотреть

Один из лучших теннисистов мира Стефанос Циципас возглавил посев на турнире ATP 250 Stockholm Open, который уже выигрывал в 2018 году. Помимо Стефаноса на титул в Стокгольме с 17 по 23 октября претендуют один из самых прогрессирующих теннисистов последних двух месяцев Фрэнсис Тиафо, Кэмерон Норри и Денис Шаповалов. Действующий чемпион Томми Пол постарается повторить прошлогодний успех. Интерес вызывает и 19-летний Лео Борг – сын легендарного Бьорна Борга во второй раз в карьере выступит на турнире ATP.

Лео, занимающий только 588 место в рейтинге, получил wild card в Стокгольме и в прошлом году, но тогда ему не повезло – в первом же круге он попал на будущего чемпиона Пола, уступив Томми 4:6, 2:6. В этом году Борг-младший совершил скачок в рейтинге на полторы с лишним тысячи строчек, но пока не вошел даже в топ-500. Впрочем, все раскрываются по-разному, поэтому пока говорить о перспективах Лео рано. По иронии судьбы, в этом году Борг вновь начнет домашний турнир матчем с Полом. А в этой же, самой верхней четверти сетки расположился Циципас.

Стефанос уже гарантировал себе участие в ATP Finals, но наверняка не прочь завоевать трофей в столице Швеции после болезненного поражения в финале в Астане от Новака Джоковича неделю назад. Хотя уже в первом матче (как один из топ-4 сеяных Стефанос начнет со второго круга) его ждет лучший в паре Максима Кресси и Ильи Ивашко, которые способны потрепать нервы любому фавориту.

Лео Борг метчает повторить подвиги своего отца - легендарного Бьорна Борга Фото © 2021 Getty Images

В соседней четверти за выход в полуфинал, по идее, должны поспорить Тиафо и Григор Димитров. Фрэнсис провел феноменальные последние полтора месяца – он добрался до полуфинала US Open, принес сборной Остального мира победное очко в Кубке Лейвера, а затем дошел до финала ATP 500 в Токио, уступив там Тейлору Фрицу. На старте он сыграет с Оскаром Отте или Элиасом Имером. Димитров, напротив, за последние два месяца выиграл лишь один матч и надеется вернуться на победную волну именно в Стокгольме.

В нижней части сетки Норри, выбывавший на несколько недель из ATP-тура из-за небольшой травмы, в своем первом матче может встретиться с Асланом Карацевым, в последнее время играющим очень неровно и нестабильно. В четвертьфинале наиболее вероятным оппонентом Норри станет Хольгер Руне, две недели назад дошедший до финала в Софии. Еще одну четвертьфинальную пару могут составить Алекс де Минаур и Шаповалов, который традиционно хорош в Стокгольме. В 2019-м он взял здесь титул, в 2021-м (в 2020 году турнир из-за пандемии не проводился) уступил в финале Полу. Обратим также внимание, что де Минаур во втором круге идет на Джей Джей Вульфа, добравшегося на предшествующей турниру в Стокгольме неделе до финала во Флоренции.

Теннис. ATP 250. Stockholm Open. Стокгольм, Швеция (Hard). Расписание

17 – 23 октября

время начала матчей - московское

17 октября, понедельник

Первый круг. Начало не ранее 16:00

18 октября, вторник

Первый круг. Начало не ранее 16:00

19 октября, среда

Второй круг. Начало в 14:00

20 октября, четверг

Второй круг. Начало в 14:00

21 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 14:00

22 октября, суббота

Полуфиналы. Начало в 20:00

23 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 18:00

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