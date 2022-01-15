Теннис. ATP 250. Сидней-2022. Итоги. Карацев заставил Маррея улыбаться и победил

Первый пошел! Аслан Карацев принес российскому теннису первый титул в сезоне-2022. В финале турнира ATP 250 Sydney Tennis Classic в Сиднее россиянин 15 января уверенно победил экс-лидера мирового рейтинга Энди Маррея со счетом 6:3, 6:3.

Для Карацева этот титул стал третьим в карьере и позволил подняться на наивысшее в карьере 15 место в рейтинге ATP. Но еще важнее качество игры Аслана в финале, которое можно назвать фантастическим. Да, по ходу турнира в Сиднее у Карацева возникали сложности, однако в решающем матче он продемонстрировал без преувеличения выдающийся теннис. Маррей играл очень неплохо, но во второй партии после мощных и точных ударов соперника из России начал саркастически улыбаться, словно показывая «Ну что я могу поделать с этим парнем?!».

Тем не менее, сложности у Аслана все же возникли – при счете 3:1 во второй партии в его пользу соперники долго играли на «больше-меньше», а получив двойной матчбол Карацев сперва сделал двойную ошибку, а затем Энди сыграл очень здорово. Но россиянин не растерялся и двумя удачными розыгрышами довел матч до победы. И стал третьим российским чемпионом турнира в Сиднее после Дмитрия Турсунова (2008) и Даниила Медведева (2018). Теперь Карацева ждет Australian Open, где он в прошлом году сенсационно дошел до полуфинала.

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