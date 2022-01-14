Теннис. ATP 250. Сидней-2022. Финал. Карацев - Маррей: где смотреть и что ждать

В 2021 году именно в Австралии зажглась звезда российского теннисиста Аслана Карацева. На старта сезона-2022 Аслан доказывает неслучайно своих прошлогодних успехов, дойдя до финала турнира ATP 250 в Сиднее. Причем в решающем матче Sydney Tennis Classic Карацев сыграет не с кем-нибудь, а с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем, который вновь показывает теннис экстра-класса.

Напомним, в феврале прошлого года Карацев стал первым теннисистом, дошедшим до полуфинала своего дебютного турнира «Большого шлема». Где он, кстати, еще и пробился в основную сетку через квалификацию. На данный момент Карацев замыкает топ-20 рейтинга ATP. Он мог быть и выше, прими участие в ATP Cup, однако сдал положительный тест на ковид и не смог помочь Даниилу Медведеву и Роману Сафиуллину в борьбе за трофей. Тем не менее, неделей спустя он все же вышел на те же корты в Сиднее, получив первый номер посева. И делает все, чтобы его оправдать. В первом круге Аслан был освобожден от игр, но затем ему пришлось преодолевать сопротивление очень сильных оппонентов. Миомира Кецмановича он обыграл 7:5, 6:4, с Лоренцо Сонего в четвертьфинале справился со счетом 6:2, 3:6, 6:2. А в полуфинале выдал настоящий триллер против Даниэля Эванса.

В игре с британцем россиянин поначалу доминировал, показывая очень высокий уровень тенниса. Правда, в концовке первой партии Эванс прибавил, сделал один обратный брейк, а во втором сете сражался на равных. Тай-брейк второй партии получился феноменальным. Аслан не реализовал три матчбола и, в итоге, уступил его 13:15. После чего взял так называемый туалетный перерыв. Причем его слишком долгое (по мнению британца) отсутствие на корте вызвало гнев Эванса. Тем не менее, все было в пределах правил – Карацев вернулся, повел 3:0 в решающем сете, но затем упустил инициативу и едва не проиграл. При счете 3:3 и 30:40 на своей подаче Аслан спасся на брейк-пойнте, элегантно укоротив сложный мяч у сетки. И, в итоге, победил 6:3, 6:7, 6:3.

Предстоящий финал станет четвертым в карьере для Карацева – в двух из них (в Дубае и Москве) он побеждал, однажды (в Белграде) уступил. Да, он провел в полуфинале на корте более трех часов, но настроен решительно. «Я буду готов к финалу. Немного отдохну, подготовлюсь физически и психологически, и вы увидите, на что я способен, завтра на корте», - цитирует Карацева официальный сайт ATP.

В свою очередь, для Маррея предстоящий финал станет уже 69-м в карьере. В 68 предыдущих попытках он выиграл 46 титулов, но в последний раз доходил до этой стадии в 2019 году в Антверпене, победив Стэна Вавринку. В случае победы над Асланом британец вернется в топ-100. Шансы на это есть, ведь двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде сейчас показывает, пожалуй, лучший теннис после сложнейшей операции на бедре. На пути к финалу в Сиднее он прошел Виктора Дурасовича, Николоза Басилашвили, Давида Гоффена и в полуфинале Райли Опелку (6:7, 6:4, 6:4). Сложно сказать, кто будет в предстоящей встрече фаворитом, но игра наверняка получится очень яркой.

Теннис. ATP 250 Sydney Tennis Classic-2022. Сидней, Австралия (Hard). Финал

время начала матчей - московское

15 января, суббота

Аслан Карацев – Энди Маррей. Начало не ранее 11:00

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