Теннис. ATP 250. Санкт-Петербург Опен-2021. Финал. Фриц – Чилич: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире St. Petersburg Open россияне после двух титулов подряд не смогли в 2021 году добраться даже до полуфинала. Однако решающий матч 31 октября в Санкт-Петербурге наверняка будет очень интересным как по «вывеске», так и с точки зрения уровня тенниса. Ведь в финальном матче турнира ATP 250 сыграют Тейлор Фриц и Марин Чилич, показывающие едва ли не лучший теннис в своих карьерах.

В рейтинге ATP Фриц сейчас занимает лишь 28 место. Однако, надо признать, 24-летний американец на St. Petersburg Open играет на топ-10. Впрочем, это не сюрприз – Тейлор произвел фурор уже две недели назад в Индиан-Уэллс, где вышел в полуфинал, попутно обыграв Маттео Берреттини, Янника Синнера и олимпийского чемпиона Александра Зверева. И, как рассказал уже в Петербурге Olympics Фриц, тот успех заметно добавил ему уверенности, что позитивно сказалось на качестве игры.

За весь турнир Тейлор проиграл лишь – один сет, в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу, но даже в этой встрече он сумел заметно прибавить и две оставшиеся партии действовал с заметным преимуществом, заслуженно победив 5:7, 6:1, 6:3. А по ходу соревнований он одолел Эмила Руусувуори, Томми Пола и Джона Миллмана. Добавим, что в случае победы в Санкт-Петербурге Фриц станет 24-й ракеткой мира, повторив лучшее достижение в карьере. Кроме того, в своем шестом финале он может выиграть второй титул после Истборна-2019. До финалов, кстати, Тейлор не добирался более полутора лет, с Акапулько-2020.

В свою очередь, экс-чемпион US Open Чилич рассчитывает на юбилейный 20-й титул, а в финалах 33-летний хорват, занимающий 35 место в рейтинге, в последний раз играл на прошлой неделе, уступив в Москве на ВТБ Кубок Кремля Аслану Карацеву 2:6, 4:6. Но в Петербурге он с теннисной точки зрения выглядит даже лучше, чем в Москве. Хотя на пути к финалу Чиличу пришлось проявить недюжинные волевые качества. После довольно легкой победы над Альбертом Рамосом-Виньоласом, он едва не уступил Карену Хачанову. Россиянин вел 4:1 в решающей партии, но проиграл пять геймов подряд, а с ними и матч 4:6, 7:6, 4:6.

Затем Марин справился с Роберто Баутиста Агутом 6:4, 3:6, 6:3, а в полуфинале показал фантастический теннис против Ботика Ван де Зандшульпа (6:3, 6:3), легко и непринужденно добегая до сложных укороченных и идеально кладя мячи в корт. Да и на задней линии хорват смотрелся как в лучшие годы, что в сочетании с отличной подачей позволяют ему надеяться на многое. К тому же Чилич, уже завоевывавший в Петербурге титул ровно 10 лет назад (в 2011 году) называет Россию своим вторым домом, что наверняка добавит ему болельщиков. Правда, единственную очную встречу между финалистами St. Petersburg Open-2021 выиграл Фриц – в трех сетах в Индиан-Уэллс в 2017 году.

Теннис. ATP 250. St. Petersburg Open-2021. Санкт-Петербург, Россия (Hard). Финал

31 октября, воскресенье

Тейлор Фриц (5) – Марин Чилич. Начало не ранее 16:30

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