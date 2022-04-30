Теннис. ATP 250. Мюнхен-2022. Финал. Ван де Зандшульп - Руне: что ждать и где смотреть

Финал теннисного турнира категории ATP 250 в Мюнхене 1 мая 2022 года сенсационно разыграют Хольгер Руне и Ботик ван де Зандшульп. Оба теннисиста впервые в карьере вышли в финал соревнований уровня ATP, причем совершенно заслуженно. Ведь на своем пути они выбили главных фаворитов. Руне победил Александра Зверева, а ван де Зандшульп – Каспера Рууда.

19-летний Руне считается одним из самых перспективных игроков молодого поколения. Конечно, звезда 18-летнего Карлоса Алькараса уже горит на теннисном небосклоне довольно ярко, но и Хольгер для своих лет успел добиться очень многого. К турниру в Мюнхене он подошел на рекордном 70-м месте в рейтинге ATP. В нынешнем сезоне на грунте тинэйджер из Дании успел выдать серию из восьми побед подряд, взяв титул на челленджере в Сан-Ремо и из квалификации дойдя до второго круга в Монте-Карло. Причем финал в Сан-Ремо и первый матч квалификации Masters в Монте-Карло Руне сыграл за один день!

В Белграде Хольгер остановился во втором круге. Не исключено, что сказалась усталость. Но в Мюнхене он творит чудеса. В четырех матчах вундеркинд не проиграл ни сета, последовательно обыграв Иржи Лехечку, Зверева, Эмила Руусувоори и Оскара Отте. Причем третью ракетку мира Зверева на его домашнем турнире Руне переиграл достаточно легко – 6:3, 6:2. В полуфинале с Отте получилось чуть сложнее – 6:4, 6:4. Однако благодаря победе датчанин не просто впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, он гарантировал себе попадание в топ-50 мирового рейтинга.

Ботик ван де Зандшульп также очень хорош в Мюнхене Фото © getty images

«Не ожидал, что удастся так далеко пройти в Мюнхене, особенно с учетом турнирной сетки со Зверевым в соперниках по второму кругу. Сейчас я очень счастлив! Моя игра становится все лучше и лучше, я прибавляю с каждым днем», - цитирует Руне официальный сайт ATP. Кстати, амбициозный Хольгер не скрывает, что хочет стать № 1 в мире.

Ван де Зандшульпа в его 26 лет сложно назвать юным дарованием. Теннисист из Нидерландов громко заявил о себе в Нью-Йорке в 2021 году, когда из квалификации дошел до четвертьфинала US Open и взял там сет у будущего чемпиона Даниила Медведева. Ботик заставил общественность выучить свою фамилию. И продолжил прогрессировать. К настоящему моменту он замыкает топ-40, а в случае победы в Мюнхене ворвется в топ-30. На этом турнире он до полуфинала также не отдал ни одного сета, обыграв Брендона Накашиму, Егора Герасимова и Рууда. Норвежца в четвертьфинале Ботик одолел 7:5, 6:1. Правда, в полуфинале провел очень тяжелый поединок с Миомиром Кецмановичем – 2:6, 7:6, 6:4. После чего пожаловался на усталость. Возможно, именно это может дать небольшое преимущество в финале Руне. Но и ван де Зандшульп в своем дебютном финале ATP наверняка отдаст все силы. Друг с другом финалисты не встречались ни разу.

Теннис. ATP 250. BMW Open-2022. Мюнхен, Германия (Clay). Финал

время начала матча – московское

1 мая, воскресенье

Финал. Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) - Хольгер Руне (Дания). Начало не ранее 14:30

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