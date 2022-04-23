Теннис. ATP 250. Мюнхен-2022: что ждать и где смотреть

Александр Зверев уже дважды выигрывал теннисный турнир ATP 250 в Мюнхене, но сделать хет-трик ему пока не удавалось. Сейчас Зверев, занимающий третье место в рейтинге, постарается завоевать на BMW Open-2022 (25 апреля по 1 мая) свой первый в сезоне титул. Помешать ему постарается Каспер Рууд, который уже освоился в топ-10 и к тому же хорош на грунте. Не стоит сбрасывать со счетов и Райли Опелку, уже выигравшего в нынешнем сезоне грунтовый турнир в Хьюстоне, а также прошлогоднего чемпиона Николоза Басилашвили.

Зверев побеждал в Мюнхене в 2018 и 2019 годах, в 2020-м соревнования вообще не проводились из-за ковида, а в 2021 году Саша сенсационно вылетел в четвертьфинале от Ильи Ивашко. Нынешний сезон Зверев начал слабо, хотя выход в полуфинал на Masters в Монте-Карло обнадежил. Первый круг в Мюнхене Александр на правах первого сеяного пропустит, а уже во втором его может ждать интересный матч с вундеркиндом Хольгером Руне, также в четверти Зверева по итогам жеребьевки оказались Дэн Эванс и Эмил Руусувуори.

В верхней половине сетки достаточно и других известных игроков. Так, в «соседнем» четвертьфинале могут встретиться Опелка, несмотря на свои габариты неплохо действующий на земляном покрытии, и Кристиан Гарин. Хотя в их части сетки сюрпризы способны преподнести Оскар Отте и Юго Гастон.

В нижней половине рейтинговым фаворитом является Рууд. Каспер недавно дошел до финала Masters в Майами, а на грунте традиционно хорош, пусть и выбыл достаточно рано на турнире в Барселоне от Пабло Карреньо-Бусты, упустив матчболы. В четвертьфинале его соперниками могут стать, в частности, Ботик ван дер Зандшульп или Мартон Фучович. В соседней четверти уже во втором круге могут сразиться Басилашвили и Ивашко, не стоит забывать о восходящей звезде Миомире Кецмановиче. Так что состав для категории «250» в Мюнхене весьма мощный.

Каспер Рууд в нынешнем сезоне уже обыгрывал Александра Зверева и готов к борьбе за титул Фото © 2022 Getty Images

Теннис. ATP 250. BMW Open-2022. Мюнхен, Германия (Clay). Расписание

26 апреля –1 мая

время начала матчей – московское (предварительное)

25 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

26 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

27 апреля, среда

Второй круг.. Начало матчей в 12:00

28 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

29 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

30 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 12:00

1 мая, воскресенье

Финал одиночного разряда. Начало в 14:30

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