Теннис. ATP 250. Мец 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 сентября 2022 года в Меце пройдет теннисный турнир ATP 250 Moselle Open, главными фаворитами которого являются два теннисиста топ-10 – Даниил Медведев, утративший после US Open лидерство в рейтинге ATP, и действующий чемпион Хуберт Хуркач. Впрочем, и помимо Медведева и Хуркача претендентов на титул хватает – это, в частности, Лоренцо Музетти, Александр Бублик и Аслан Карацев.
- Подробно о жеребьевке и участницах турнирах ATP 250 в Меце читайте здесь
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Результаты
20 сентября, вторник
Первый круг
Жиль Симон (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:3
Артур Риндеркнеш (Франция) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:2, 2:6, 7:5
Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 1:2
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:4
19 сентября, понедельник
Первый круг
- Себастьян Корда (США) – Юго Гастон (Франция) – 6:3, 7:6
- Лоренцо Сонего (Италия) – Аслан Карацев (6) – 7:5, 6:3
Теннис. ATP 250. Moselle Open 2022. Мец, Франция (Hard). Расписание
время начала матчей – московское
19 сентября, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 17:00
20 сентября, вторник
Первый круг. Начало матчей в 13:00
21 сентября, среда
Второй круг. Начало матчей в 15:00
22 сентября, четверг
Второй круг. Начало матчей в 15:00
23 сентября, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00
24 сентября, суббота
Полуфиналы. Начало не ранее 15:00
25 сентября, воскресенье
Финал. Начало в 16:00
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