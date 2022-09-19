Теннис. ATP 250. Мец 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 сентября 2022 года в Меце пройдет теннисный турнир ATP 250 Moselle Open, главными фаворитами которого являются два теннисиста топ-10 – Даниил Медведев, утративший после US Open лидерство в рейтинге ATP, и действующий чемпион Хуберт Хуркач. Впрочем, и помимо Медведева и Хуркача претендентов на титул хватает – это, в частности, Лоренцо Музетти, Александр Бублик и Аслан Карацев.

Подробно о жеребьевке и участницах турнирах ATP 250 в Меце читайте здесь

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Результаты

20 сентября, вторник

Первый круг

Жиль Симон (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:3

Артур Риндеркнеш (Франция) – Хауме Муньяр (Испания) – 6:2, 2:6, 7:5

Николоз Басилашвили (Грузия, 5) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 1:2

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Иржи Лехечка (Чехия) – 6:4, 6:4

19 сентября, понедельник

Первый круг

Себастьян Корда (США) – Юго Гастон (Франция) – 6:3, 7:6

Лоренцо Сонего (Италия) – Аслан Карацев (6) – 7:5, 6:3

Теннис. ATP 250. Moselle Open 2022. Мец, Франция (Hard). Расписание

время начала матчей – московское

19 сентября, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 17:00

20 сентября, вторник

Первый круг. Начало матчей в 13:00

21 сентября, среда

Второй круг. Начало матчей в 15:00

22 сентября, четверг

Второй круг. Начало матчей в 15:00

23 сентября, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00

24 сентября, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 15:00

25 сентября, воскресенье

Финал. Начало в 16:00

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