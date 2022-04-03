Теннис. ATP 250. Марракеш-2022: что ждать и где смотреть

В мужском теннисном ATP-туре начинается весенний грунтовый теннисный сезон, который завершит «Ролан Гаррос» в конце мая – начале июня. Впервые за три года теннисисты сыграют на турнире ATP 250 Grand Prix Hassan II в Марракеше, главным фаворитом которого можно назвать Феликса Оже-Альяссима, занимающего девятое место в рейтинге ATP и шестое в чемпионской гонке. Также чрезвычайно опасен на грунте и второй сеяный Дэн Эванс, а также Альберт Рамос Виньолас, Алехандро Давидович-Фокина, Ботик ван де Зандшульп, Иржи Веселы и другие сильные участники предстоящего турнира.

Оже-Альяссим изначально не планировал играть в Морокко, но попросил у организаторов wild card. Понять Феликса можно, после феноменального старта сезона с победой на ATP Cup в составе сборной Канады, с едва не выигранным четвертьфиналом Australian Open у Даниила Медведева и титулом в Роттердаме, он внезапно сдал. В Майами и Индиан-Уэллс он не выиграл ни одного матча, причем в Индиан-Уэллс проиграл ван де Зандшульпу, с которым волею жребия может сыграть в четвертьфинале в Марракеше. Для обоих теннисистов грунт не является самым любимым покрытием, они предпочитают хард. Тем не менее, и на земляных кортах Феликс и Ботик способны на многое. Хотя до четвертьфинала обоим надо еще дойти. К примеру, во втором круге ван де Зандшульпа может ждать поединок с Алексеем Попыриным.

В хороший день Дэн Эванс способен обыграть любого соперника Фото © 2022 Getty Images

Также в верхней части сетки располагается прекрасный грунтовик Рамос Виньолас, уже выигравший в нынешнем сезоне титул на этом покрытии в Кордобе. У 34-й ракетки мира в общей сложности четыре титула и все они добыты как раз на грунте. Причем уже на старте Рамос Виньолас встретится с вундеркиндом Лоренцо Музетти, также умеющим играть на земляном покрытии. В частности, на «Ролан Гаррос»-2021 в четвертом круге он вел по сетам у будущего чемпиона Новака Джоковича. Также в этой четверти и Веселы, сенсационно выбивший Джоковича в феврале в Дубае, где он дошел до финала.

В нижней половине уже в первом круге нас наверняка ждут роскошные грунтовые матчи между Эвансом и Пабло Андухаром, Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой, Давидовичем-Фокиной и Федерико Корией. Возможно, сумеет проявить себя постепенно приходящий в себя после затяжного спада Давид Гоффен.

Теннис. ATP 250. Grand Prix Hassan II*. Марракеш, Морокко (Clay). Расписание*

4 - 10 апреля

4 апреля, понедельник

Первый круг

5 апреля, вторник

Первый круг

6 апреля, среда

Второй круг

7 апреля, четверг

Второй круг

8 апреля, пятница

Четвертьфиналы

9 апреля, суббота

Полуфиналы

10 апреля, воскресенье

Финал

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