Теннис. ATP 250. Мальорка 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 июня 2022 года На Мальорке проходит мужской травяной турнир ATP 250 Mallorca Championships с участием Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Дениса Шаповалова и других сильных теннисистов. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира на Мальорке.

Подробно о жеребьевке и участниках турнира ATP на Мальорке читайте здесь

Расписание

Теннис. ATP 250. Mallorca Championships. Мальорка, Испания (Grass)

время начала матчей - московское

19 июня, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 16:00

20 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 14:00

21 июня, вторник

Второй круг. Начало матчей в 14:00

22 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 14:00

23 июня, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00

24 июня, пятница

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:30

25 июня, суббота

Финал. Начало в 16:00

Смотрите прямые трансляции турнира на Tennis TV

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP