Теннис. ATP 250. Мальорка 2022: результаты, видео, расписание

С 19 по 25 июня 2022 года На Мальорке проходит мужской травяной турнир ATP 250 Mallorca Championships с участием Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса, Дениса Шаповалова и других сильных теннисистов. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира на Мальорке.
- Подробно о жеребьевке и участниках турнира ATP на Мальорке читайте здесь
Расписание
Теннис. ATP 250. Mallorca Championships. Мальорка, Испания (Grass)
время начала матчей - московское
19 июня, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 16:00
20 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 14:00
21 июня, вторник
Второй круг. Начало матчей в 14:00
22 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 14:00
23 июня, четверг
Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00
24 июня, пятница
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:30
25 июня, суббота
Финал. Начало в 16:00
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