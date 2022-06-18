Теннис. ATP 250. Мальорка 2022: что ждать и где смотреть

Первая ракетка мира и действующий чемпион Даниил Медведев посеян под первым номером на травяном теннисном турнире ATP 250 Mallorca Championships, который пройдет на Мальорке с 19 по 25 июня 2022 года. Кроме того, сыграет на Мальорке и еще один игрок топ-10 Стефанос Циципас, чей травяной сезон пока далек от идеала и три теннисиста из второго десятка рейтинга ATP.
В прошлогоднем финале Медведев уверенно победил Сэма Куэрри. О том, как Даниил завоевал свой первый титул на траве в карьере, читайте здесь. В нынешнем сезоне Медведеву не надо подводить себя к пику форму на Уимблдоне (напомним, российские и белорусские теннисисты отстранены по решению организаторов травяного «Большого шлема»), поэтому он может не экономить силы. К тому же по регламенту Даниил на правах первого сеяного начнет только со второго круга – с победителем встречи Аслана Карацева и Жауме Мунара. В четвертьфинале его может ждать либо непредсказуемый Ник Кирьос, очень хорошо умеющий играть на траве, либо Роберто Баутиста-Агут, обыгранный неделей ранее в Галле.
В соседней четверти фаворитом считаете Пабло Карреньо-Буста, хотя не стоит забывать и о Миомире Кецмановиче. Серб начнет турнир матчем с Алексом Молчаном, в этой же части сетки нельзя не обратить внимание на Фелисиано Лопеса – у 40-летнего ветерана трава всегда считалась самым любимым покрытием.
Нижняя половина сетки выглядит мощно по именам, но на траве в 2022 году Циципас и Денис Шаповалов, посеянные под вторым и третьим номером соответственно, совершенно не блещут. Однако игровая практика и заряд позитива перед Уимблдоном необходимы, поэтому с мотивацией у них все в порядке. Стефаноса во втором круге ждет непростой тест во встрече с победителем матча Ильи Ивашко и Эмила Руусувуори, а в четвертьфинале вероятен поединок с Ботиком ван де Зандшульпом, который стремительно приближается к топ-20. У Шаповалова сетка выглядит попроще, хотя и Бенджамин Бонзи, и Душан Лайович и даже грунтовик Себастьян Баес могут составить ему конкуренцию.
Теннис. ATP 250. Mallorca Championships. Мальорка, Испания (Grass). Расписание
время начала матчей - московское
19 июня, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 16:00
20 июня, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 14:00
21 июня, вторник
Второй круг. Начало матчей в 14:00
22 июня, среда
Второй круг. Начало матчей в 14:00
23 июня, четверг
Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00
24 июня, пятница
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 13:30
25 июня, суббота
19 июня, воскресенье
Финал. Начало в 16:00
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