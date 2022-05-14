Теннис. ATP 250. Лион-2022: что ждать и где смотреть

Чтобы удачно сыграть на «Ролан Гаррос», теннисистам вовсе не обязательно отдыхать перед ним целую неделю. В прошлом году на турнире ATP 250 в Лионе это доказал Стефанос Циципас - он выиграл титул, а затем дошел до финала открытого чемпионата Франции в Париже. Защищать титул в Лион в 2022 году Циципас не приедет, но на турнире с 15 по 21 мая сыграет немало сильных теннисистов – в частности, прошлогодний финалист и первый сеяный Кэмерон Норри, Карен Хачанов, Гаэль Монфис, Аслан Карацев и Хольгер Руне.

Норри в 2021-м уступил в решающем матче Циципасу 3:6, 3:6, а на сей раз является претендентом на победу № 1. Кэмерон весьма неплох на грунте – в Мадриде он дал трехсетовый бой будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. На сей раз во втором круге (первый круг квартет сеяных пропускает) Норри встретится с лучшим в паре Джеймс Дакворт – Франсиско Серундоло. Также в его четверти Оскар Отте, Люка Пуй и чемпион недавнего турнира в Эшториле Себастьян Баес.

В соседней четверти Гаэль Монфис, посеянный под третьим номером, может во втором круге устроить настоящее теннисной шоу с другим ярким и нестандартным теннисистом – Юго Гастоном. Если тот, конечно, справится на старте с победителем квалификации. В этой же части уже в первом круге будет сыгран классный по вывеске матч «Адриан Маннарино – Аслан Карацев». Сильнейший, не исключено, встретится за выход в четвертьфинал с триумфатором Мюнхена Руне.

Кэмерон Норри - первый сеяный турнира в Лионе Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине также достаточно классных грунтовых теннисистов. Так, Алекс де Минаур, едва не обыгравший Алькараса в полуфинале турнира в Барселоне, во втором круге может встретиться с Уго Умбером. В этой четверти и быстро прогрессирующий Педро Мартинес. Под вторым номером посеян бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Пабло Карреньо-Буста, который в четвертьфинале попытается взять реванш за поражение в Риме (а также в полуфинале Игр в Токио) у вице-чемпиона Олимпиады-2020 Карена Хачанова. На Masters в Риме Хачанов взял сет и у Циципаса, поэтому находится в неплохой форме. Среди тех, кто может помешать этому четвертьфиналу – Федерико Кория, Алекс Молчан и знаменитый ветеран Жо-Вильфред Тсонга, который завершит свою карьеру в ближайшие недели на «Ролан Гаррос».

Теннис. ATP 250. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon. Лион, Франция (Clay). Расписание

время начала матчей - московское

15 мая, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 13:30

16 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

17 мая, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

18 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

19 мая, четверг

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

20 мая, пятница

Полуфиналы. Начало матчей в 13:00

21 мая, суббота

Финал. Начало не ранее 13.00

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