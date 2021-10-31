Теннис. ATP 250. Итоги St. Petersburg Open-2021: Ренессанс Чилича и провал россиян

Теннисный турнир St. Petersburg Open-2021 завершился в какой-то степени сенсационно. Победу в нем одержал хорватский ветеран Марин Чилич, который даже не был в Петербурге посеян. А фавориты-россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов не сумели оправдать надежды местных болельщиков. Хачанов и Карацев вылетели еще во втором круге, Рублев – в четвертьфинале.

Напомним, именно Рублев, занимающий шестое место в рейтинге ATP, выиграл в Петербурге титул в 2020 году. Сейчас он был посеян под первым номером, однако как и ВТБ Кубок Кремля в Москве неделей ранее не смог показать свой лучший теннис. Возможно, ему помешало недомогание, но после трудной победы над своим хорошим другом Ильей Ивашко Андрей довольно неожиданно уступил в двух партиях (3:6, 4:6) главному открытию недавнего US Open Ботику Ван де Зандшульпу, пробившемуся из квалификации в полуфинал St. Petersburg Open.

Карацев и вовсе не выиграл ни одной партии на нынешнем турнире, проиграв в своем стартовом матче Джону Миллману 3:6, 2:6. Но обиднее всего Хачанову, который вел в решающем сете матча второго круга у Чилича 4:1 и 30:15 на подаче хорвата, но дожать экс-чемпиона US Open не сумел. Марин взял пять геймов подряд и, в итоге, победил 6:4, 6:7, 6:4.

В финале Чилич встретился с Тейлором Фрицем, который поймал победную игровую волну еще две недели назад в Индиан-Уэллс. Фриц был посеян в Петербурге пятым и демонстрировал, как и Чилич, классный теннис. Так что решающий матч, пусть и без россиян, получился очень интересным. С красивыми розыгрышами и драматичными поворотами сюжета. Чилич подавал на стартовый сет, но, в итоге, взял его лишь на тай-брейке, делал брейки во второй партии, затем все растеряв и доигрался до третьего сета. Где уже Фриц вел с брейком, вот только довести дело до победы и титула американец не сумел.В самые важные моменты именно Марин действовал лучше и победил 7:6, 4:6, 6:4.

Любопытно, что Чилич выиграл в Петербурге во второй раз – его первый титул датирован 2011 годом, когда он в решающем матче справился с Янко Типсаревичем. Теперь же 10 лет спустя он взял свой 20-й титул ATP в карьере, став всего лишь шестым действующим теннисистом после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Энди Маррея и Хуана-Мартина дель Потро, достигшим этой впечатляющей отметки. Кроме того, 33-летний хорват вернулся в топ-30 рейтинга ATP. «Мои планы в первую очередь связаны с тем, чтобы продолжать упорно тренироваться и совершенствоваться, посмотрим – куда это меня приведет. В любом случае две успешные недели в России, финал в Москве и титул в Петербурге, укрепили мою уверенность в собственных силах. Что очень важно для меня», - признался Чилич Olympics после победа на St. Petersburg Open-2021.

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