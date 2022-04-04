Теннис. ATP 250. Хьюстон-2022: что ждать и где смотреть

Весенний сезон на харде завершен, но при переходе на грунт теннисистам вовсе не обязательно уезжать из США, ведь сразу после Masters в Майами стартует турнир ATP 250 в Хьюстоне. Изначально первым сеяным был Каспер Рууд, но после поражения в финале Miami Open норвежец все же снялся с соревнований, объяснив свой отказ зубной болью. Таким образом, рейтинговым фаворитом стал чемпион Masters в Индиан-Уэллс Тейлор Фриц. Также среди претендентов на титул гиганты Райли Опелка с Джоном Иснером, которые, несмотря на габариты, умеют играть на земляном покрытии, и действующий чемпион Кристиан Гарин.
После отказа в последний момент Рууда и замены его в сетке на «лаки-лузера» верняя половина турнирной сетки выглядит проще. Хотя уже в первом круге можно будет увидеть интересный матч Маккензи Макдональда и Ника Кирьоса, вернувшегося на грунт впервые с 2019 года. Впрочем, Ник сейчас находится в хорошей форме, что доказал своей классной игрой в Индиан-Уэллс и Майами. Во втором круге он может сыграть с седьмым сеяным Томми Полом. А там уже откроется и дорога в четвертьфинал. В соседней четверти наиболее вероятной выглядит четвертьфинальная пара Опелки (третий сеяный) и Дженсона Бруксби (восьмой). Причем Бруксби в последние месяцы заметно прибавил и по уровню игры вполне соответствует топ-20.
В нижней половине конкуренция выше. Гарин, обыгравший в прошлогоднем финале Рууда, посеян под пятым номером. Это прекрасный грунтовик, завоевавший все свои пять титулов на данном покрытии. Правда, уже в первом круге его ждет непростое испытание в матче с ветераном Джеком Соком, а в четвертьфинале как раз не исключен матч с Фрицем. Еще одну четвертьфинальную пару могут составить Иснер, на днях выигравший Masters в Майами в паре с Хубертом Хуркачем, и Фрэнсис Тиафу.
Теннис. ATP 250. Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship. Хьюстон, США (Clay)
Расписание
4 - 10 апреля
4 апреля, понедельник
Первый круг. Начало в 22:00
5 апреля, вторник
Первый круг. Начало в 20:00
6 апреля, среда
Второй круг. Начало в 22:00
7 апреля, четверг
Второй круг. Начало в 22:00
8 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 20:00
9 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало в 21:00
10 апреля, воскресенье
Финал. Начало в 21:00
Смотрите прямые трансляции турнира в Eurosport Player на Tennis TV по подписке
Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP