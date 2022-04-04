Теннис. ATP 250. Хьюстон-2022: что ждать и где смотреть

Весенний сезон на харде завершен, но при переходе на грунт теннисистам вовсе не обязательно уезжать из США, ведь сразу после Masters в Майами стартует турнир ATP 250 в Хьюстоне. Изначально первым сеяным был Каспер Рууд, но после поражения в финале Miami Open норвежец все же снялся с соревнований, объяснив свой отказ зубной болью. Таким образом, рейтинговым фаворитом стал чемпион Masters в Индиан-Уэллс Тейлор Фриц. Также среди претендентов на титул гиганты Райли Опелка с Джоном Иснером, которые, несмотря на габариты, умеют играть на земляном покрытии, и действующий чемпион Кристиан Гарин.

После отказа в последний момент Рууда и замены его в сетке на «лаки-лузера» верняя половина турнирной сетки выглядит проще. Хотя уже в первом круге можно будет увидеть интересный матч Маккензи Макдональда и Ника Кирьоса, вернувшегося на грунт впервые с 2019 года. Впрочем, Ник сейчас находится в хорошей форме, что доказал своей классной игрой в Индиан-Уэллс и Майами. Во втором круге он может сыграть с седьмым сеяным Томми Полом. А там уже откроется и дорога в четвертьфинал. В соседней четверти наиболее вероятной выглядит четвертьфинальная пара Опелки (третий сеяный) и Дженсона Бруксби (восьмой). Причем Бруксби в последние месяцы заметно прибавил и по уровню игры вполне соответствует топ-20.

В нижней половине конкуренция выше. Гарин, обыгравший в прошлогоднем финале Рууда, посеян под пятым номером. Это прекрасный грунтовик, завоевавший все свои пять титулов на данном покрытии. Правда, уже в первом круге его ждет непростое испытание в матче с ветераном Джеком Соком, а в четвертьфинале как раз не исключен матч с Фрицем. Еще одну четвертьфинальную пару могут составить Иснер, на днях выигравший Masters в Майами в паре с Хубертом Хуркачем, и Фрэнсис Тиафу.

Тейлор Фриц намерен подтвердить свой грунтовый прогресс теперь и на грунтовом покрытии Фото © 2022 Getty Images

Теннис. ATP 250. Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship. Хьюстон, США (Clay)

Расписание

4 - 10 апреля

4 апреля, понедельник

Первый круг. Начало в 22:00

5 апреля, вторник

Первый круг. Начало в 20:00

6 апреля, среда

Второй круг. Начало в 22:00

7 апреля, четверг

Второй круг. Начало в 22:00

8 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 20:00

9 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало в 21:00

10 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 21:00

Смотрите прямые трансляции турнира в Eurosport Player на Tennis TV по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP