Теннис. ATP 250. Хихон 2022. Финал: что ждать и где смотреть

Андрей Рублев в концовке сезона набрал очень неплохую форму, что и доказывает на теннисном турнире ATP 250 Gijon Open в Хихоне. Рублев впервые почти за полгода добрался до финала соревнований ATP, где встретится 16 октября с Себастьяном Кордой. Примечательно, что победа в этом матче не только принесет Рублеву четвертый титул в сезоне, но и заметно повысит шансы на участие в итоговом ATP Finals.

Уже неделей ранее в Астане, где Рублев добрался до полуфинала и там взял первый сет у Стефаноса Циципаса, он выглядел на корте впечатляюще. Для выхода в финал в Казахстане ему не хватило, пожалуй, немного терпения и психологической устойчивости в ключевые моменты второго и третьего сетов. В Хихоне Рублев играет в качестве первого сеяного и главного фаворита и демонстрирует большую уверенность в собственных силах. «На этой неделе я играю очень хорошо и постараюсь продемонстрировать лучший теннис в воскресном финале», - заявил Андрей после победы в полуфинале над Домиником Тимом, который в концовке сезона также постепенно прибавляет.

Тима Рублев обыграл 6:4, 6:4, причем его не сбил даже сбой в концовке первого сета. Тогда Андрей вел 4:1 и имел брейк-пойнт на подаче Доминика. Однако Тим отыгрался, а вскоре сделал обратный брейк и мог сравнять счет при 4:5 на своей подаче. Тем не менее, у него получилось – Рублев после небольшого спада пришел в себя, выдал несколько классных розыгрышей и взял партию. Во втором сете по большей части шла равная борьба, но в концовке Андрей вновь оказался сильнее. После чего очень порадовался, что не просто победил, а сделал это в двух партиях, не израсходовав слишком много сил.

С турнира в Неаполе на следующей неделе Рублев снялся, так что в финале ничто не мешает ему выложиться по полной программе. К тому же в случае выигрыша его отрыв от Тейлора Фрица в борьбе за путевку на итоговый турнир превысит 500 очков. Отметим, что в стартовом матче (второго круга) в Хихоне он с огромным трудом переиграл Илью Ивашко 6:3, 5:7, 6:4, а в четвертьфинале справился с Томми Полом 7:5, 6:3. Для Рублева предстоящий финал станет четвертым в сезоне (после Марселя, Дубая и Белграда), три предыдущих он выиграл. Всего же на его счету 11 титулов в 16 финалах.

Послужной список Корды скромнее. Этот финал станет третьим в карьере – у него есть одна победа на турнире (в Парме 2021 года) и одно поражение. На пути к матчу с Рублевым Себастьян, в частности, обыграл Роберто Баутиста Агута и Энди Маррея в непростых трехсетовых поединках. В полуфинале Корда, занимающий 47 место в рейтинге ATP, справился с Антуаном Риндеркнехом 7:6, 6:2. С Рублевым прежде они встречались лишь однажды – Андрей в 2021-м на Masters в Майами оказался сильнее 7:5, 7:6. Сейчас он также выглядит фаворитом.

Теннис. ATP 250. Gijon Open. Хихон, Испания (Hard). Финал

время начала матча - московское

16 октября, воскресенье

Андрей Рублев (1) – Себастьян Корда (США). Начало не ранее 14:30

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