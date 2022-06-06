Теннис. ATP 250. Хертогенбош-2022: результаты, видео, расписание

С 6 по 12 июня 2022 года в Хертогенбоше (Херьогенбосхе) проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 250 Libema Openс участием второй ракетки мира Даниила Медведев, который вне зависимости от результатов станет лидером рейтинга ATP 13 июня. Также среди участников еще один игрок из топ-10 Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фриц, Алекс де Минаур, Карен Хачанов и другие сильные теннисисты. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Хертогенбоше.

Расписание

Теннис. ATP 250. Libema Open 2022. Хертогенбош, Нидерланды (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

6 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

7 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

8 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

9 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

10 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

11 июня, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 12:00

12 июня, воскресенье

Финал. Начало не ранее 15:00

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