Теннис. ATP 250. Хертогенбош-2022. Финал: что ждать и где смотреть

В финале теннисного турнира ATP 250 в Хертогенбоше (Хертогенбосхе) сыграют первый сеяный и будущая (с 13 июня) первая ракетка мира Даниил Медведев и Тим ван Рейтховен, который перед стартом Libema Open не входил даже в топ-200 рейтинга ATP. Понятно, что для Рейтховена этот финал станет первым на уровне ATP, но и Медведев не выигрывал титулов с US Open-2021, а в последний раз доходил до финала в конце января на Australian Open.

Результаты, видео и расписание турнира ATP в Хертогенбоше смотрите здесь

О женском турнире WTA, проходящем параллельно в Хертогенбоше, читайте здесь

Примечательно, что 25-летний теннисист из Нидерландов до начала этой неделе вообще никогда не выигрывал матчей на уровне ATP, но по ходу турнира в Хертогенбоше успел победить Мэттью Эбдена, Тейлора Фрица, Юго Гастона и в полуфинале Феликса Оже-Альяссима. 6:3, 1:6, 7:6(5). Напомним, что Фриц в нынешнем сезоне выиграл супертурнир в Индиан-Уэллс, а Оже-Альяссим входит в топ-10 мирового рейтинга. Однако Рейтховена заслуги оппонентов не смутили. Кстати, он стал первым представителем Нидерландов, дошедшим до финала домашнего турнира в Хертогенбоше, с 2009 года, когда этого добился Рамон Слюйтер. «У меня просто нет слов описать собственный результат. Даже тот факт, что я получил wild card, стал для меня приятным сюрпризом. Я был счастлив сыграть в основной сетке один – два матча. А выход в финал – это просто невероятно!», - прокомментировал свое достижение ван Рейтховен официальному сайту ATP.

Благодаря своему прорыву в Хертогенбоше он гарантированно поднимется на 140-е место, а в случае завоевания титула станет 106-й ракеткой мира.

Впрочем, для этого ему необходимо справиться с Медведевым. Даниил в ближайший понедельник вернет себе лидерство в рейтинге ATP. Любопытно, но Медведев вспомнил своего оппонента – они почти ровесники, Даниил на год старше. Так вот, по словам Медведева, в последний раз с ван Рейтховеном он пересекался, когда им было по 18 – 19 лет. И уже тогда теннисист из Нидерландов здорово смотрелся на траве.

«На этом покрытии порой случаются сенсации. К тому же Тим – прекрасный игрок, поэтому мне надо быть готовым к настоящей битве», - цитирует Медведева официальный сайт ATP. На пути к финалу он пока не проиграл ни одной партии, но победы над Жилем Симоном, Ильей Ивашко и над Адрианом Маннарино в полуфинале получились непростыми. В частности, Симон и Маннарино всегда были для Медведева крайне неудобными соперниками.

Предстоящий матч для Даниил крайне важен, ведь ему наверняка хочется отпраздновать возвращение на вершину рейтинга первым за титулом девять с лишним месяцев титулов. А после открытого чемпионата Австралии, где он в пяти партиях проиграл Рафаэлю Надалю, Медведев не доходил до титульных матчей. К тому же с учетом Masters в Париже и итогового турнира ATP он проиграл три своих последних финала. Впрочем, общая статистика финалов у него положительная – 13 побед при 10 поражениях.

Теннис. ATP 250. Libema Open 2022. Хертогенбош, Нидерланды (Grass). Финал

время начала матча - московское

12 июня, воскресенье

Даниил Медведев (1) – Тим ван Рейтховен (Нидерланды). Начало не ранее 15:30

Смотрите прямые трансляции турнира ATP 250 Libema Open в Eurosport Player

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP