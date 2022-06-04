Теннис. ATP 250. Хертогенбош-2022: что ждать и где смотреть

Буквально на следующий день после мужского финала теннисного турнира «Ролан Гаррос» в ATP-туре стартует травяной сезон. Причем на турнире Libema Open категории «250» в Хертогенбоше, который пройдет с 6 по 12 июня, соберется очень сильный состав во главе со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым, который станет лидером рейтинга ATP 13 июня вне зависимости от результатов на турнире в Нидерландах.

Как известно, российские и белорусские теннисисты не смогут в нынешнем сезоне сыграть на Уимблдоне и других травяных турнирах на территории Великобритании. Однако это не значит, что они пропускают травяной сезон – в нейтральном статусе они продолжают выступления в туре. Медведев, в частности, после болезненного вылета в четвертом круге «Ролан Гаррос» от Марина Чилича не стал брать перерыв. В Хертогенбоше он получил первый номер посева. Не стоит забывать, что Даниил в прошлом сезоне выиграл травяной турнир на Мальорке. Так что на этом покрытии он смотрится даже получше, чем на грунте. Начнет турнир Медведев со второго круга, в четвертьфинале его соперником могут стать, в частности, Ботик ван де Зандшульп, Эмил Руусувуори, Маккензи Макдональд или Илья Ивашко, а в полуфинале – действующий чемпион Адриан Маннарино (он выиграл в 2019 году, а в 2020 и 2021 годах турнир не проводился из-за ковида), Алекс де Минаур или Томми Пол.

Алекс де Минаур в 2022 году подбирается к элите Фото © 2022 Getty Images

В нижней части сетки отметим еще одного теннисиста топ-10 Феликса Оже-Альяссима, который хорош на траве, а на «Ролан Гаррос» только в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю. В четвертьфинале Феликс может сыграть с пятым сеяным Кареном Хачановым, а в соседней четверти можно выделить чемпиона Индиан-Уэллс Тейлора Фрица, Дженсона Бруксби и Юго Гастона.

Теннис. ATP 250. Libema Open 2022. Хертогенбош, Нидерланды (Grass). Расписание

время начала матчей - московское

6 июня, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

7 июня, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

8 июня, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

9 июня, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

10 июня, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 12:00

11 июня, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 12:00

12 июня, воскресенье

Финал. Начало не ранее 15:00

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