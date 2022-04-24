Теннис. ATP 250. Эшторил-2022: что ждать и где смотреть

Грунтовый теннисный турнир ATP 250 в Эшториле пройдет в 2022 году с 25 апреля по 1 мая и соберет внушительный состав. Первый номер посева получил Феликс Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Настроен вновь блеснуть финалист Masters в Монте-Карло Алехандро Давидович Фокина, да и один из лучших мастеров игры на грунте Диего Шварцман вполне способен завоевать титул. Не стоит сбрасывать со счетов и прошлогоднего чемпиона Альберта Рамоса Виньоласа.

В прошлогоднем финале Рамос Виньолас на тай-брейке решающей партии переиграл Кэмерона Норри. На сей раз Норри в Эшторил не приехал, но Альберт, посеянный под шестым номером, в строю и в неплохой форме. В четвертьфинале возможна его дуэль со вторым сеяным Шварцманом. Диего вел 4:0 в решающем сете четвертьфинала Masters в Монте-Карло у будущего чемпиона Стефаноса Циципаса, пусть и уступил обиднейшим образом, а в Барселоне добрался до полуфинала. Теперь же наверняка рассчитывает добиться большего. В соседней четверти нижней половины турнирной сетки отметим Марина Чилича, Томми Пола, Жоао Соузу и Себастьяна Баэса.

В верхней половине рейтинговый фаворит Оже-Альяссим, также умеющий играть на грунте, может уже во втором круге встретиться с опасным Ллойдом Харрисом. Также в этой четверти и грунтовый принц Доминик Тим, возвращающийся в тур после травмы. Пока, правда, Тим, само собой, еще набирает форму и находится не в лучшей форме – в Белграде на своем первом после перерыва турнире он вылетел уже в первом круге. Сейчас Тим за выход в четвертьфинал поборется сперва с Бенджамином Бонзи, а в случае успеха, вероятно, и с Себастьяном Кордой. В соседней четверти Давидович Фокина в матче за выход в полуфинал может встретиться с Фрэнсисом Тиафо, хотя Федерико Кория, Пабло Андухар и Душан Лайович наверняка придерживаются другого мнения.

Алехандро Давидович Фокина постарается доказать, что его прорыв в Монте-Карло не был случайностью Фото © Getty Images

Теннис. ATP 250. Estoril Millennium Estoril Open. Эшторил, Португалия (Clay). Расписание

26 апреля – 1 мая

время начала матчей – московское (предварительное)

25 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 15:00

26 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 15:00

27 апреля, среда

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 15:00

28 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 15:00

29 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00

30 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 17:00

1 мая, воскресенье

Финал. Начало в 17:30

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