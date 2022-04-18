Теннис. ATP 250. Белград-2022: результаты, видео, расписание

С 18 по 24 апреля 2022 года в Белграде проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 250 с участием первой ракетки мира Новака Джоковича, а также Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева и Доминика Тима. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 250 в Белграде, а также турнирное расписание читайте здесь
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Расписание
Теннис. ATP 250. Serbia Open-2022. Белград, Сербия (Clay)
время начала матчей - московское
18 апреля, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
19 апреля, вторник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
20 апреля, среда
Второй круг. Начало матчей в 12:00
21 апреля, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:00
22 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00
23 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало матчей в 15:00
24 апреля, воскресенье
Финал. Начало в 15:00