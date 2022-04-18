Теннис. ATP 250. Белград-2022: результаты, видео, расписание

С 18 по 24 апреля 2022 года в Белграде проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 250 с участием первой ракетки мира Новака Джоковича, а также Андрея Рублева, Карена Хачанова, Аслана Карацева и Доминика Тима. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 250 в Белграде, а также турнирное расписание читайте здесь

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Расписание

Теннис. ATP 250. Serbia Open-2022. Белград, Сербия (Clay)

время начала матчей - московское

18 апреля, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

19 апреля, вторник

Первый круг. Начало матчей в 12:00

20 апреля, среда

Второй круг. Начало матчей в 12:00

21 апреля, четверг

Второй круг. Начало матчей в 12:00

22 апреля, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00

23 апреля, суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 15:00

24 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 15:00