Теннис. ATP 250. Белград-2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

На Serbia Open в Белграде Новак Джокович впервые в сезоне 2022 года вышел в полуфинал теннисного турнира ATP. Чтобы пробиться в финал домашнего турнира ему надо будет обыграть Карена Хачанова, прервавшего серию неудач. Другая полуфинальная пара также выглядит очень интересно – Андрей Рублев против Фабио Фоньини.

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Примечательно, что до Serbia Open Джокович в нынешнем году сыграл всего четыре матча, выиграв лишь два – у Лоренцо Музетти и как раз Хачанова на пути к четвертьфиналу в Дубае, где он сенсационно уступил Иржи Веселы. Встреча с Хачановым, кстати, также получилась напряженной, завершившись в пользу первой ракетки мира 6:3, 7:6. На прошлой неделе в Монте-Карло Новак уже в своей стартовой встрече уступил в трех сетах Алехандро Давидовичу Фокину, причем выглядел в решающей партии очень измотанным. Но в Белграде его функциональное состояние улучшилось, что подтверждает ход двух сыгранных матчей. Во втором круге (первый Джокович пропускал) первый сеяный одолел Ласло Дьере 2:6, 7:6, 7:6. Причем во второй партии также уступал с брейком и был близок к поражению, а победу добыл за 3 часа и 21 минуту.

В четвертьфинале против Миомира Кецмановича ситуация повторилась – Новак вновь долго «входил в матч», проиграл первую партию, а также позволил сопернику сделать брейк в дебюте второго сета. Однако взял игру под контроль и победил 4:6, 6:3, 6:3 за 2 часа и 18 минут. Отметив по окончании встречи, что чувствовал себя на корте чуть лучше, чем днем ранее. В пятницу Джокович был свободен от матчей, так что времени на восстановление у него было достаточно.

Счет личных встреч в противостоянии Джоковича и Хачанова – 5:1 в пользу Новака, единственную победу Карен одержал в финале турнира серии Masters в Париже в 2018 году. Правда, с тех пор Хачанов несколько сбавил, сейчас он 26-я ракетка мира, а в Белград приехал после серии из трех поражений подряд. В четвертьфинал он вышел на отказе Романа Сафиуллина, а там довольно уверенно переиграл Тьяго Монтейро 7:5, 6:4. Перед полуфиналом он выразил надежду, что в матче с Джоковичем получится хорошая битва.

Фабио Фоньини - один из самых эмоциональных теннисистов в туре Фото © Getty Images

Вторую пару полуфиналистов составили Рублев и Фоньини. Андрей, посеянный под вторым номером, вылетел в третьем круге Монте-Карло от Янника Синнера, но на грунте играть умеет. Что и подтвердил победами в Белграде над Иржи Лехечкой (4:6, 7:6, 6:2) и Таро Даниэлем (6:3, 6:3). Причем в игре с Даниэлем Андрей показал очень качественный теннис. Фоньини, в свою очередь, на пути к полуфиналу прошел Марко Чеккинато, Альяжа Бедене и Оскара Отте. Немца, выбившего ранее Аслана Карацева, Фабио переиграл в четвертьфинале 7:5, 6:4. Не стоит забывать, что в карьере Фоньини есть титул на грунтовом Masters в Монте-Карло, по ходу которого в 2019 году он обыграл в том числе и Рублева. Но сейчас Фабио только 62-й в мире (Рублев – 8-й) и редко показывает стабильную игру на протяжении нескольких матчей подряд. У Рублева он ведет по личным встречам 5:4, но в трех последних матчах в 2021 году сильнее был Андрей.

Теннис. ATP 250. Serbia Open-2022. Белград, Сербия (Clay). Полуфиналы. Расписание

время начала матчей - московское

24 апреля, суббота

Новак Джокович (Сербия, 1) – Карен Хачанов (3). Начало не ранее 15:00

Фабио Фоньини (Италия, 6) – Андрей Рублев (2). Начало после первого одиночного полуфинала

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