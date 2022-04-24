Теннис. ATP 250. Белград-2022. Итоги турнира

Андрей Рублев на теннисном турнире категории «250» в Белграде завоевал третий титул ATP в 2022 году и впервые в карьере обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. В финальном матче он победил Джоковича 6:2, 6:7, 6:0.

Онлайн-трансляцию финала Джокович - Рублев смотрите здесь

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Безусловно, Рублев провел прекрасный турнир, но финал и вовсе в его исполнении получился выдающимся. Новак, который впервые добрался до финала в нынешнем сезоне, перед домашней публикой выкладывался по максимуму. И пусть он еще только набирает форму на грунте, моментами Джокович показывал потрясающий теннис. Именно это позволило ему вытащить равный и зрелищный второй сет, продолжавшийся час и 18 минут. Однако на третью партию Новака уже не хватило, а Рублев, отыграв двойной брейк-пойнт на старте решающего сета, продолжил действовать на высочайшем уровне.

Ранее в нынышнем сезоне Андрей побеждал в Марселе и в Дубае, так что благодаря победе в Белграде он сравнялся по титулам (по три) с лидером 2022 года в мужском туре Рафаэлем Надалем. Рекордным для Рублева является сезон-2020 с пятью турнирными победами, а за весь 2021 год он взял лишь один титул – в Роттердаме. Всего же в его активе стало 11 выигранных турниров ATP в 16 финалах.

Рублев поднялся на шестое место в чемпионской гонке. Джокович прибавил 77 позиций и стал 83-м. Но для него эта неделя также получилась весьма позитивной и полезной в плане подготовки к «Ролан Гаррос».

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