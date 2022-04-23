Теннис. ATP 250. Белград-2022. Финал: что ждать и где смотреть

В финале теннисного Serbia Open в Белграде 24 апреля 2022 года сыграют Новак Джокович и Андрей Рублев. Путь двух фаворитов турнира к решающему матчу получился не самым простым, особенно у Джоковича, трижды отыгравшегося с 0:1 по сетам. Но на домашнем турнире Новак прибавляет от матча к матчу, поэтому недооценивать лидера рейтинга ATP ни в коем случае нельзя. Как, впрочем, и Рублева, вышедшего в свой третий финал в сезоне. Два предыдущих Андрей, кстати, выиграл..

Все результаты и видео турнира в Белграде смотрите здесь

Для Джоковича этот финал станет первым в сезоне. Всего же он сыграл в 2022 году только на трех турнирах – в Дубае дошел до четвертьфинала, в Монте-Карло уступил уже в стартовой встрече. В Белграде он также с большим трудом нащупывает свой фирменный теннис. О его непростом пути к полуфиналу читайте здесь. Сложным получился и полуфинальный матч с Кареном Хачановым. Новак быстро проиграл свою подачу в первом сете, а Карен в стартовой партии действовал уверенно и не позволил сербу вернуть брейк. Как следствие, Хачанов впервые с победного для себя финала Masters 2018 года в Париже взял у Джоковича партию.

Однако в дальнейшем Новак включился на полную, добавив в мощи и точности ударов, гоняя оппонента по корту и периодически выигрывая мячи подготовленными выходами к сетке. Заметно помогли любимцу публики и болельщики, подпитывавшие его энергией. Как бы то ни было, Джокович не только победил 4:6, 6:1, 6:2, но и оторвался уже на 320 очков в рейтинге от своего главного преследователя Даниила Медведева. Если же он завоюет в Белграде титул, то увеличит преимущество над Медведевым до 420 очков.

Новак выигрывал титулы на Serbia Open в 2009 и 2011 годах, затем с 2013-го соревнования не проводились на протяжении восьми сезонов и возродились только в 2021-м. Но сделать хет-трик тогда Джоковичу не удалось – он уступил в фантастическом полуфинале Аслану Карацеву. Теперь же ему предстоит финал против Рублева. Андрей после двух подряд титулов в Марселе и Дубае, а также полуфинала в Индиан-Уэллс сразу вылетел в Майами, да и в Монте-Карло не блеснул. Но сейчас вновь набирает форму, пусть на пути к полуфиналу едва и не оступился. В матче за выход в финал с Фабио Фоньини Андрей действовал очень собранно, «подметая» своими мощнейшими ударами линии и раскладывая мячи по всему корту. Фоньини от такого напора периодически бросал ракетки и ругался, уступив, в итоге, 2:6, 2:6.

Любопытно, что финалисты встречались между собой прежде всего лишь один раз – Рублев на групповой стадии ATP Finals в Турине уступил 3:6, 2:6. Но тогда Андрей был явно на спаде, сейчас же вновь демонстрирует классный теннис. Впрочем, Джокович, да еще и при поддержке болельщиков, все равно выглядит в предстоящей встрече фаворитом.

Теннис. ATP 250. Serbia Open-2022. Белград, Сербия (Clay). Финал

время начала матча - московское

25 апреля, воскресенье

Новак Джокович (Сербия, 1) – Андрей Рублев (2). Начало в 15:00

Смотрите прямую трансляцию финала турнира ATP 250 Serbia Open в Eurosport Player

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP