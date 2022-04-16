Теннис. ATP 250. Белград-2022: что ждать и где смотреть

В 2021 году теннисный турнир ATP 250 Serbia Open в Белграде подарил фантастический полуфинал, в котором Новак Джокович сенсационно уступил Аслану Карацеву. На турнире 2022 года с 18 по 24 апреля Джокович постарается взять реванш в родных стенах, а заодно укрепить свои позиции в рейтинге ATP. С Карацевым он может на сей раз встретиться только в финале. Правда, и других претендентов на выход в финал в Белграде собралось предостаточно, в том числе Андрей Рублев, Карен Хачанов и Доминик Тим, вернувшийся на корт после травмы и коронавируса.
Джокович в нынешнем сезоне пока провел лишь два турнире – в Дубае вылетел в четвертьфинале от Иржи Веселы, а на Masters в Монте-Карло уступил в трех партиях Алехандро Давидовичу Фокине. После поражения Новак признал, что физически развалился в решающей партии, но не стал делать трагедию. Дав понять, что ему необходимо время, дабы прибиться к грунтовому покрытию. Новак рассчитывает выйти на пик формы к «Ролан Гаррос» и турнир в Белграде должен ему в этом помочь. Он начнет со второго круга, где может сыграть с Ласло Дьере, а в четвертьфинале – с Миомиром Кецмановичем, здорово проявившbм себя во время связки турниров серии Masters в Индиан-Уэллс и Майами.
Хотя уже во втором круге есть вероятность матча Кецмановича с Домиником Тимом, который еще в конце 2020 года входил в список претендентов на лидерство в рейтинге ATP. Однако травма запястья фактически разрушила ему весь прошлый сезон, да и в начале 2022 года он сыграл лишь однажды, сразу вылетев на челленджере в Марбелье и заразившись ковидом. Так что турнир в Белграде станет для него первым турниром ATP за 10 месяцев. А стартовый матч он проведет с Джоном Миллманом.
Также в верхней части сетки Хачанов, посеянный под третьим номером. На Хачанова в четвертьфинале предварительно идет Филип Краинович. Хотя не исключены варианты встречи с набирающим форму Давидом Гоффеном или Жоао Соузой.
В нижней половине сетки фаворитом выглядит Рублев, пусть он и вылетел в третьем круге Монте-Карло от Янника Синнера. Наиболее опасны в его четверти Кристиан Гарин и Хольгер Руне. В полуфинале возможен поединок Рублева и Карацева. Впрочем, Аслан в последние недели явно находится не на пике формы, поэтому до полуфинала ему еще надо найти. В частности, в четвертьфинале вероятна встреча Карацева и непредсказуемого, но очень опасного Фабио Фоньини. Действующий чемпион Serbia Open Маттео Берреттини пока еще не до конца восстановился после травмы и защищать титул в Белград не приехал.
Теннис. ATP 250. Serbia Open-2022. Белград, Сербия (Clay). Расписание
время начала матчей - московское
18 апреля, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
19 апреля, вторник
Первый круг. Начало матчей в 12:00
20 апреля, среда
Второй круг. Начало матчей в 12:00
21 апреля, четверг
Второй круг. Начало матчей в 12:00
22 апреля, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 14:00
23 апреля, суббота
Полуфиналы. Начало матчей в 15:00
24 апреля, воскресенье
Финал. Начало в 15:00
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