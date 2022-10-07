Теннис. ATP 250. Астана 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

Состав полуфиналистов теннисного турнира ATP 500 Astana Open в Астане сделает честь любому «Большому шлему». Первыми на корт выйдут Андрей Рублев и Стефанос Циципас, а затем впервые почти за год друг с другом сыграют Новак Джокович и Даниил Медведев, которые совсем недавно сражались за первое место в рейтинге ATP.

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Пусть Медведев, не защитив титул на US Open, опустился к данному моменту с первого на четвертое место в рейтинге, а Джокович и вовсе занимает из-за вынужденного пропуска большого количества турниров лишь седьмое место, их предстоящий матч наверняка предвкушают почти все. Особенно с учетом того, что оба в Астане демонстрируют едва ли не лучший теннис в сезоне, не отдав соперникам в предыдущих поединках ни одной партии. Мало того, Джокович, если взять за скобки Кубок Лейвера, выиграл уже 14 матчей подряд. После титула на Уимблдоне и длительной паузы он выиграл на прошлой неделе финал в Тель-Авиве у Марина Чилича, а в Астане в трех стартовых играх проиграв лишь в общей сложности 13 геймов Кристиану Гарину, Ботику ван де Зандушульпу и Карену Хачанову. Сложнее всего ему пришлось в матче с Хачановым, но и там особых сомнений в победе не было ни по счету (6:4, 6:3) ни по игре.

Медведев вылетел уже на старте в Меце от Стэна Вавринки пару недель назад, однако сейчас мы видим совсем другого Даниила. У него намного лучше работает первая подача, он превосходно контролирует мяч. На пути к полуфиналу он проиграл Альберту Рамосу-Виньоласу, Эмилу Руусувуори и Роберто Баустисте Агуту в сумме всего 11 геймов, причем Баутисту Агуту в четвертьфинале он разгромил 6:1, 6:1. Иногда в розыгрышах казалось, что Медведев просто не может ошибиться, а его мягкие, без скорости, удары под заднюю линию справа и, особенно, слева выводили оппонента из себя, заставляя рисковать и ошибаться.

Стефанос Циципас готов к матчу с Андреем Рублевым Фото © 2022 Getty Images

Перед полуфиналом Джокович назвал предстоящую встречу самой сложной проверкой за последнее время, отметив, что с бекхэнда Даниил вообще не ошибается, хорошо читает игру, заставляя много бегать и работать, выматывая оппонентов. Впрочем, сам Новак признал, что он поступает с соперниками точно также. Так что многое в предстоящей игре зависит от физической формы соперников. На первый взгляд, Медведев в данный момент превосходит Джоковича в «физике», однако, возможно, Новак еще не раскрыл в Астане все козыри. Общий счет в этом противостоянии 6:4 в пользу Джоковича – в 2021 году он выиграл в финале Australian Open и Masters в Париже, но был разгромлен в финале US Open. В 2022-м соперники еще не встречались. На харде в зале счет личных встреч равный - 1:1.

В свою очередь, Рублев и Циципас также прекрасно знают друг друга – их ждет уже десятая очная встреча, счет 5:4 в пользу Стефаноса, на харде в зале – 2:2. В этом году Стефанос победил Андрея в четвертьфинале Masters в Мадриде. Оба также на пути к полуфиналу не проиграли ни партии, хотя Циципасу пришлось сложнее – в частности, в четвертьфинале против Хуберта Хуркача в первой партии он отыграл четыре сетбола, выиграв, в итоге, 7:6, 6:3. Рублев на этой стадии легко победил Адриана Маннарино 6:1, 6:2. Отметим, что первая ракетка мира Карлос Алькарас выбыл в первом круге от Давида Гоффена.

Теннис. ATP 500. Astana Open. Астана, Казахстан (Hard). Полуфиналы

время начала матчей - московское

8 октября, суббота

Андрей Рублев (5) – Стефанос Циципас (Греция, 3). Начало в 13:00

Новак Джокович (Сербия, 4) – Даниил Медведев (2). Начало не ранее 15:00

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