Теннис. ATP 250. Антверпен 2022: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир ATP 250 European Open пройдет в Антверпене с 17 по 23 октября с участием сразу четыре теннисистов топ-20, включая и претендентов на участие в итоговом ATP Finals Феликса Оже-Альяссима, Хуберта Хуркача и Карена Хачанова.

Хотя первый номер посева получил Хуркач, выше всех в чемпионской гонке сейчас располагается Оже-Альяссим – канадец занимает седьмое место. Хуркач – девятый, Хачанов – 17-й. Но не стоит забывать, что с учетом предстоящих параллельных турниров ATP 500 в Базеле и Вене, а также Masters в Париже, на кону еще очень много очков – 1750. Понятно, что титул в Антверпене никому из участников не гарантирует выступление на итоговом турнире в Турине, но лишним явно не будет. Хуркач после турнира в Астане, где в четвертьфинале уступил Стефаносу Циципасу, неделю пропустил, что наверняка позитивно скажется на его свежести. Хуберт в прошлом сезоне уже играл на ATP Finals и явно не прочь повторить. Да и добавить второй титул в 2022 году в коллекцию (после победы в июне в Галле в финале над Даниилом Медведевым) ему явно не помешает.

Первый круг Хуркач пропустит, зато уже во втором его ждет непростой матч – соперником станет лучший в матче молодых талантов Джека Дрейпера и Дженсона Бруксби, а уже в четвертьфинале вероятен матч либо с Домиником Тимом, добравшимся до полуфинала в Хихоне, либо с Марком-Андре Хюслером или с Франсиско Серундоло, которые встретятся друг с другом уже на самом старте.

Феликс Оже-Альяссим этой осенью обыгрывал самого Новака Джоковича Фото © 2022 Getty Images

Соседняя четверть также изобилует сильными игроками. Полуфиналист US Open-2022 Хачанов, посеянный под третьим номером, начнет турнир матчем с победителем игры Себастьяна Корды (он вышел в финал турнира в Хихоне на предшествующей European Open неделе) и Маркоса Гирона, а в четвертьфинале – его самые вероятные оппоненты Энди Маррей или Йосихито Нисиока.

В нижней части сетки Оже-Альяссим, несколько недель назад на Кубке Лейвера обыгравший самого Новака Джоковича, может начать турнир игрой с полуфиналистом Хихона Антуаном Риндеркнехом, а в четвертьфинале сразится с неуступчивым Дэном Эвансом. Также в этой половине в четвертьфинале идут друг на друга сеяные Диего Шварцман и Ботик ван де Зандшульп. Но вот дойдут ли? У ван де Зандшульпа «по курсу» - лучший в паре ветеранов Станислас Вавринка – Ришар Гаске, а Шварцман, в последнее время находящегося на спаде, во втором круге идет на Давид Гоффена, в Астане выбившего лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса.

Теннис. ATP 250. European Open. Антверпен, Бельгия (Hard)

17 – 23 октября

время начала матчей - московское

17 октября, понедельник

Первый круг. Начало не ранее 16:30

18 октября, вторник

Первый круг. Начало в 13:30

19 октября, среда

Второй круг. Начало в 13:30

20 октября, четверг

Второй круг. Начало в 13:30

21 октября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 13:30

22 октября, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 16:30

23 октября, воскресенье

Финал. Начало не ранее 17:00

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