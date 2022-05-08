Теннис. ATP 1000. Рим-2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 15 мая 2022 года в Риме проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 1000 серии Masters с участием Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Андрея Рублева и других сильнейших теннисистов мира. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 1000 в Риме, а также турнирное расписание читайте здесь
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Результаты
8 мая, воскресенье
- Первый круг
- Филип Крайинович (Сербия) - Фрэнсис Тиафо (США)
- Франческо Пассаро (Италия) - Кристиан Гарин (Чили)
- Марин Чилич (Хорватия) - Маттео Арнальди (Италия)
- Ллойд Харрис (ЮАР) - Аслан Карацев
Расписание
Теннис. ATP 1000 (Masters). Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)
8 – 15 мая
время начала матчей - московское
8 мая, воскресенье
Первый круг. Начало матчей в 12:00
9 мая, понедельник
Первый круг. Начало матчей в 11:00
10 мая, вторник
Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 11:00
11 мая, среда
Второй круг. Начало матчей в 11:00
11 мая, четверг
Третий круг. Начало матчей в 11:00
13 мая, пятница
Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00
14 мая. суббота
Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:00
15 мая, воскресенье
Финал. Начало не ранее 18:00