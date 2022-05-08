Теннис. ATP 1000. Рим-2022: результаты, видео, расписание

С 8 по 15 мая 2022 года в Риме проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 1000 серии Masters с участием Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Карлоса Алькараса, Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Андрея Рублева и других сильнейших теннисистов мира. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 1000 в Риме, а также турнирное расписание читайте здесь

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Результаты

8 мая, воскресенье

Первый круг

Филип Крайинович (Сербия) - Фрэнсис Тиафо (США)

Франческо Пассаро (Италия) - Кристиан Гарин (Чили)

Марин Чилич (Хорватия) - Маттео Арнальди (Италия)

Ллойд Харрис (ЮАР) - Аслан Карацев

Расписание

Теннис. ATP 1000 (Masters). Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)

8 – 15 мая

время начала матчей - московское

8 мая, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 12:00

9 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

10 мая, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, четверг

Третий круг. Начало матчей в 11:00

13 мая, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00

14 мая. суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:00

15 мая, воскресенье

Финал. Начало не ранее 18:00