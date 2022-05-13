Теннис. ATP 1000. Рим-2022. Полуфинал. Джокович - Рууд: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире ATP 1000 в Риме Новак Джокович уже гарантировал себе сохранение звания первой ракетки мира. Лидер мирового рейтинга постепенно набирает форму к «Ролан Гаррос», намереваясь подойти к защите титула в Париже в оптимальных кондициях. А на Masters в Риме он уже находится в шаге от финала – его соперником по полуфиналу станет Каспер Рууд.

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Конечно, многие предвкушали полуфинальную битву Джоковича и победителя прошлогоднего турнира в Риме Рафаэля Надаля. Но Рафа уже в третьем круге уступил Денису Шаповалову, которого в свою очередь переиграл в четвертьфинале Рууд. Норвежец уже зарекомендовал себя прекрасным грунтовым игроком, однако еще ни разу не доходил на турнирах Masters на этом покрытии до финалов. На сей раз в Риме он пока проиграл лишь одну партию – первый сет своего стартового матча Ботику ван де Зандушульпу. После чего взял шесть партий подряд – у Ботика, Дженсона Бруксби и Шаповалова.

Джокович, неделей ранее в Мадриде уступивший на полуфинальной стадии Карлосу Алькарасу (юный испанец Рим пропускает), на нынешнем турнире пока не отдал ни сета. Он легко разобрался с Асланом Карацевым и Стэном Вавринкой, однако в четвертьфинале с Феликсом Оже-Альяссимом сербу пришлось потрудиться – 7:5, 7:6. Причем во втором сете Новак не смог подать на матч. С Руудом они встречались дважды, причем в 2020 году Джокович обыграл Каспера как раз в полуфинале турнира в Риме. Кроме того, он также в двух сетах выиграл и матч на итоговом ATP Finals-2021. Объективно, он является фаворитом полуфинальной встречи, хотя опасность со стороны Рууда нельзя недооценивать.

Теннис. ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay). Полуфинал

время начала матча - московское

14 мая, суббота

Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 5) Начало не ранее 20:30

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