Теннис. ATP 1000. Рим-2022. Полуфинал. Циципас - Зверев: что ждать и где смотреть

Противостояние теннисистов Александра Зверева и Стефаноса Циципаса на грунте в сезоне-2022 уже становится классическим. На турнире ATP 1000 в Риме соперники вновь встретятся на стадии полуфинала – это уже случится на третьем Masters подряд. Пока счет матчей на земляном покрытии этой весной 1:1.

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Напомним, Циципас обыграл Зверева в полуфинале Монте-Карло, после чего взял титул. Александр, в свою очередь, взял реванш в полуфинале Мадрида, пусть и уступил затем Карлосу Алькарасу. Но свою неудачную игру в финале Зверев тогда объяснил графиком – два предыдущих матча в столице Испании он заканчивал уже ночью и просто не успел восстановиться.

В Риме Александр играет в комфортное время. И пока не тратит слишком уж много сил. Себастьяна Баеса, Алекса Де Минаура и Кристиана Гарина он обыграл в двух партиях, пусть без непряженных партий и даже тай-брейков не обошлось. В свою очередь, Циципас идет по турнирной сетке, преодолевая серьезные сложности. Во втором круге против Григора Димитрова он отыгрался с двух матчболов, победив, в итоге 6:3, 5:7, 7:6. После чего в третьем круге победил Карена Хачанова, уступив первый сет – 4:6, 6:0, 6:3. Да и с Янником Синнером ему пришлось повозиться, несмотря на счет 7:6, 6:2. Только первый сет Циципас и Синнер играли около полутора часов. Так что шансы Зверева с точки зрения свежести представляются более предпочтительными. По личным встречам он уступает 4:7, но из пяти последних матчей выиграл у Стефаноса три.

Теннис. ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay). Полуфинал

время начала матча - московское

14 мая, суббота

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Александр Зверев (Германия, 2) Начало не ранее 15:30

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