Теннис. ATP 1000. Рим-2022. Финал. Джокович - Циципас: что ждать и где смотреть

Новак Джокович на теннисном турнире ATP 1000 в Риме уже вошел в историю. Обыграв в полуфинале Каспера Рууда, он одержал тысячную победу в ATP-туре и стал пятым теннисистом в истории Открытой эры, которому покорилось столь впечатляющее достижение. Но, понятно, что Джокович не меньше мечтает и о первом в сезоне титуле – в решающем матче итальянского Masters 15 мая соперником Новака станет Стефанос Циципас.

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О том, как серб добрался до полуфинала в Риме, читайте здесь. Лидер мирового рейтинга набрал к настоящему моменту прекрасную форму, уже в Мадриде он был хорош, пусть и уступил в полуфинале Карлосу Алькарасу. В Риме в отсутствие Алькараса Джокович пока оправдывает статус фаворита № 1. Все четыре матча он выиграл в двух сетах, в том числе и у такого крепкого орешка, как Каспер Рууд. Норвежец сражался отчаянно, завязал в первой партии борьбу с 0:4 и 1:5, сделав один обратный брейк. Однако при 5:4 в свою пользу Новак все же сумел подать на сет. Во второй партии при 3:3 он сумел прибавить и выиграл 6:4, 6:3, не затратив слишком уж много энергии. Что очень важно, ведь его второй полуфинал проходил значительно позже первого. Напомним, что в 2022 году у серба пока нет титулов. Да и в финал он выходил лишь однажды – в Белграде несколько недель назад уступил Андрею Рублеву.

Конечно, мимо 1000-й победы Джоковича также нельзя пройти. Ранее покорить этот рубеж удавалось только Джимми Коннорсу, Ивану Лендлу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Причем на данный момент рекорд Коннорса (1274 победы) не кажется неуязвимым. Циципасу о тысяче побед пока приходится только мечтать, его карьера на высшем уровне продолжается пока всего несколько лет. Хотя Стефанос очень хорош, особенно на грунте, где в нынешнем сезоне защитил титул в Монте-Карло. Затем последовал полуфинал Мадрида, где он уступил Александру Звереву. Сейчас же дойдя до полуфинала не без проблем (о турнирном пути читайте здесь), он сумел переломить ход поединка со Зверевым, выиграв 4:6, 6:3, 6:3.

Стефанос Циципас проводит прекрасный грунтовый сезон-2022 Фото © Getty Images

Примечательно, что предыдущий матч между Джоковичем и Циципасом был сыгран не где-нибудь, а в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда Новак победил, отыгравшись с 0:2 по сетам. Счет личных встреч в пользу серба 6:2, на грунте он и вовсе ведет 4:0. Однако не стоит забывать, что три последних матча в 2020 и 2021 годах Джокович выиграл с гигантским трудом. Так было и в полуфинале «Ролан Гаррос»-2020 (опять-таки пять сетов) и в четвертьфинале Masters в Риме в прошлом году, завершившемся в пользу лидера мирового рейтинга 4:6, 7:5, 7:5. На данный момент Новак также выглядит фаворитом предстоящего поединка, но и Циципас на любимом земляном покрытии постарается прервать серию поражений от Джоковича. Понимает это и серб, назвавший Циципаса, одним из двух-трех сильнейших теннисистов на грунте и предсказавший интереснейшую битву в финале.

Теннис. ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay). Финал

время начала матча - московское

15 мая, воскресенье

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 3) Начало не ранее 17:00

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