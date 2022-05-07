Теннис. ATP 1000. Рим-2022: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир серии Masters в Риме состоится с 9 по 15 мая 2022 года и соберет восемь теннисистов из топ-10 за исключением Маттео Берреттини и Даниила Медведева. Понятно, что среди главных претендентов на титул по традиции будут Новак Джокович и Рафаэль Надаль, но не стоит сбрасывать со счетом и молодежь во главе с феноменальным тинэйджером Карлосом Алькарасом.

Именно Алькарас помешал в Мадриде классическому матчу в полуфинале «Надаль – Джокович», выбив Рафу в четвертьфинале. На сей раз Новак и Рафаэль вновь могут встретиться на стадии полуфинала. Именно эти два теннисиста побеждали на четырех предыдущих турнирах ATP 1000 в столице Италии – испанец первенствовал в 2018, 2019 и 2021 годах, серб – в 2020 году. У Джоковича по сетке возможен во втором круге матч с Асланом Карацевым, обыгрывавшем ему в прошлом году на грунте в Белграде, но сейчас находящимся в далекой от идеала форме. В третьем круге у Новака не исключена встреча с Райли Опелкой или Стэном Вавринкой, а вот в четвертьфинале список потенциальных топ-соперников велик – Диего Шварцман, Миомир Кецманович, Феликс Оже-Альяссим и Алехандро Давидович Фокина.

Надаль на стадии третьего круга может сыграть с Денисом Шаповаловым, Дэном Эвансом или Лоренцо Сонего, а в четвертьфинале – с Каспером Руудом или Хубертом Хуркачем. Хотя польского теннисиста уже на старте ждет непростой тест в лице Давида Гоффена, упустившего четыре матчбола во встрече с Надалем в Мадриде. Нельзя списывать со счетов и Себастьяна Корду с Ботиком ван де Занлшульпом.

Новак Джокович впервые выигрывал в Риме титул в 2008 году Фото © 2022 Getty Images

Нижняя половина сетки «нашпигована» молодыми дарованиями. Второй сеяный Александр Зверев в четвертьфинале идет на Алькараса, хотя у немца и испанца на пути серьезные соперники – Роберто Баутиста Агут и Кэмерон Норри соответственно. Стефанос Циципас уже в своем стартовом матче (второго круга) может встретиться с Григором Димитровым, а затем с Пабло Карреньо-Бустой, Кареном Хачановым или Федерико Дельбонисом. В четвертьфинале не исключен матч-реванш с Андреем Рублевым – в Мадриде Циципас в четвертьфинале победил в трех партиях. Правда, еще раньше у Рублева вероятен интереснейший поединок с Янником Синнером.

Теннис. ATP 1000 (Masters). Internazionali BNL d’Italia-2022. Рим, Италия (Clay)

8 – 15 мая

время начала матчей - московское

8 мая, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 12:00

9 мая, понедельник

Первый круг. Начало матчей в 11:00

10 мая, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 11:00

11 мая, четверг

Третий круг. Начало матчей в 11:00

13 мая, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 11:00

14 мая. суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 14:00

15 мая, воскресенье

Финал. Начало не ранее 18:00

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