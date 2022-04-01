Теннис. ATP 1000. Masters в Майами-2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире ATP 1000 Miami Open-2022 предстоят полуфинальные матчи. Действующий чемпион Masters в Майами Хуберт Хуркач после победы над Даниилом Медведевым сыграет за выход в финал с вундеркиндом Карлосом Алькарасом, а другую полуфинальную пару составят Каспер Рууд и Франсиско Серундоло. Крайне интересно, продолжатся ли события Miami Open-2022 развиваться по нетривиальному сценарию?

Действительно, до полуфинальной стадии в Майами не добрался никто из первых пяти сеяных. Маттео Берреттини вообще снялся еще до старта, Андрей Рублев выбыл уже после первого матча, Стефанос Циципас не преодолел барьер четвертого круга, а два главных фаворита, что называется, на бумаге Медведев и Зверев проиграли свои четвертьфиналы. Самым интригующим был матч Медведева и Хуркача, в случае победы в котором Даниил мог вернуть себе звание первой ракетки мира. Медведев вел по личным встречам 2:1, но Хуркач воспользовался своим преимуществом в плане адаптации – он очень много времени проводит во Флориде, где живет и тренируется, поэтому прекрасно подготовлен к царящей в Майами сейчас жаре и влажности. А его оппонент не справился с погодными условиями и во втором сете с трудом передвигался по корту, фактически «потеряв» первую подачу. Конечно, выиграй Медведев равный первый сет, это могло придать ему дополнительные силы, но… В итоге, Хуркач взял верх 7:6 (9:7), 6:3 и теперь сыграет с Алькарасом.

Каспер Рууд в Майами показывает едва ли не лучший теннис в карьере Фото © 2022 Getty Images

18-летнему испанцу, похоже, все равно, при какой температуре и влажности играть – Карлос в нынешнем сезоне выиграл 16 из 18 матчей. В случае победы над Хуркачем Алькарас выйдет на третье место в чемпионской гонке ATP за Рафаэлем Надалем и Медведевым, что в его возрасте станет феноменальным достижением. Хотя в четвертьфинале против Миомира Кецмановича Алькарасу пришлось всерьез потрудиться – в решающей партии на тай-брейке он уступал 3:5, но, в итоге, победил 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) за два часа и 23 минуты. Между собой Хуркач и Алькарас прежде не играли, и фаворита в их предстоящем поединке назвать сложно.

Зато в другом полуфинале фаворит очевиден - Каспера Рууда, который в Майами демонстрирует феноменальный теннис. В четвертьфинале он впервые в карьере обыграл Зверева 6:3, 1:6, 6:3. Восьмая ракетка мира Рууд располагается выше всех остальных полуфиналистов в рейтинге ATP, а его оппонент Серундоло – лишь 103-й. Правда, благодаря своему прорыву в Майами Франсиско уже поднимется, как минимум, на 51 место. О пути всех полуфиналистов к четвертьфиналу мы рассказывали здесь, а на этой стадии Серундоло немного повезло – его соперник Янник Синнер при счете 4:1 в пользу Франсиско снялся из-за мозолей.

Теннис. ATP 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Полуфиналы. Расписание

время начала матчей - московское

1 апреля, пятница

Каспер Рууд (6) – Франсиско Серундоло. Начало в 20:00

2 апреля, суббота

Хуберт Хуркач (8) – Карлос Алькарас (14). Начало не ранее 4:00

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