Теннис. ATP 1000. Masters в Майами-2022. Финал. Алькарас – Рууд: что ждать и где смотреть

Финал мужского теннисного турнира серии Masters в Майами может стать историческим. Ведь в решающем матче Miami Open-2022 3 апреля сыграет тинэйджер Карлос Алькарас. Сенсационному испанцу всего 18 лет и 9 месяцев и, в случае победы над Каспером Руудом он может стать самым юным чемпионом турнира в Майами за всю историю. Хотя и для Рууда предстоящий матч крайне важен, ведь, как и Алькарас, 23-летний норвежец впервые в карьере вышел в финал на Masters.

Как и предполагалось, полуфинальные игры получились разные с точки зрения напряженности и драматизма. Рууд только в первом сете испытал определенные сложности с Франсиско Серундоло, однако со счета 4:4 в стартовой партии взял восемь геймов из девяти и уверенно победил 6:4, 6:1 за час и 34 минуты. Каспер считался явным фаворитом этого противостояния, поскольку опыта у него было гораздо больше, чем у Серундоло, не входившего перед началом Miami Open даже в топ-100. Ранее он трижды проигрывал в полуфиналах турниров серии Masters, а на сей раз сумел-таки сделать следующий шаг. Уже известно, что вне зависимости от результата финала Рууд поднимется в рейтинге ATP на рекордную для себя седьмую строчку, обойдя Андрея Рублева.

Это будет уже десятым финалом для Каспера на уровне ATP, причем на его счету семь титулов. Но все они добыты на более скромных по статусу соревнованиях категории ATP 250, причем восемь из девяти финалов состоялись на грунте, исключение составил только прошлогодний турнир на харде в Сан-Диего. Казалось бы, быстрый хард Майами совершенно не подходит Рууду, пропустившему Australian Open-2022 по состоянию здоровья, но успевшему в нынешнем сезоне выиграть титул в Буэнос-Айресе. Однако Каспер многих удивил, в том числе и себя, проиграв на пути к финалу в Майами лишь один сет – Александру Звереву в четвертьфинале.

Каспер Рууд на быстром харде в Майами своей игрой удивил очень многих Фото © 2022 Getty Images

Алькарас в Майами также проиграл одну партию (в четвертьфинале Миомиру Кецмановичу). Подробнее о продвижении финалистов по турнирной сетке читайте здесь и здесь. Заметим, что Карлос в двух последних встречах сыграл четыре тай-брейка, три из которых выиграл. В том числе оба у прошлогоднего чемпиона Хуберта Хуркача в полуфинале, завершившемся в его пользу 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Причем на тай-брейке стартовой партии Алькарас уступал 3:5. Прекрасная работа ног, тактическая грамотность и классные укороченные в сложные моменты помогли ему победить Хуркача.

Карлос может стать третьим в истории по молодости чемпионом Masters после Майкла Чанга (Торонто, 1990 год) и Рафаэля Надаля (Монте-Карло, 2005 год). Теннисист, которому прочат славу Надаля, стал вторым по юности финалистом в Майами после как раз Рафаэля в 2005-м. Но тогда Надаль проиграл Роджеру Федереру, а сейчас исход титульного поединка непредсказуем. Он уже гарантировал себе, как минимум, 12 место в рейтинге ATP и станет 11-м в случае победы над Руудом. В финалах на уровне ATP он играл дважды (трижды с учетом ATP Next Gen Finals) и ни разу не проиграл. К тому же он ведет в противостоянии с Каспером 1:0, выиграв их единственный матч в четвертьфинале турнира в Марбелье в 2021-м 6:2, 6:4.

Теннис. ATP 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Финал. Расписание

время начала матча - московское

3 апреля, воскресенье

Карлос Алькарас (14) – Каспер Рууд (6). Начало в 20:00

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