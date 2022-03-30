На теннисном турнире серии Masters в Майами Miami Open-2022 настала пора четвертьфиналов, которые пройдут в два игровых дня. 30 марта по времени Майами сыграют Александр Зверев с Каспером Руудом и прошлогодний финалист Янник Синнер с сенсационным Франсиско Серундоло. 31 марта главным блюдом для теннисных гурманов станет поединок Даниила Медведева с прошлогодним чемпионом турнира ATP 1000 в Майами Хубертом Хуркачем, в случае победы в котором первый сеяный вновь вернет себе лидерство в рейтинге ATP. В еще одном четвертьфинале сразятся Карлос Алькарас и Филип Краинович.

Матч Медведева и Хуркача наверняка получится крайне интересным. В 2021-м Даниил вылетел на Miami Open в четвертьфинале, так что прошлогодние очки он уже защитил. Но чтобы вновь обогнать Новака Джоковича ему необходимо выиграть еще один матч. Пока Медведев справляется в Майами неплохо – он не проиграл ни одной партии, обыграв Энди Маррея (6:4, 6:2), Педро Мартинеса (6:4, 6:3) и Дженсона Бруксби (7:5, 6:1). Хотя во встрече с Брусби все поначалу складывалось не слишком гладко – Даниил сразу проиграл свою подачу и оказался в роли догоняющего, причем Дженсон даже подавал на сет. Но Медведеву все же удалось подобрать к нему ключики, заставив ввязаться в обмен ударами на задней лиги.

Хуркач, в свою очередь, пока на турнире проиграл один сет – Аслану Карацеву в третьем круге (7:5, 4:6, 6:3). Причем в решающей партии того матча он сперва с огромным трудом спас первый гейм на своей подаче, после чего сразу сделал важнейший брейк. В стартовой игре (второго круга) Хуберт победил Антуана Риндеркнеха, а в четвертом круге – Ллойда Харриса. Обе встречи закончились с одинаковым счетом 7:6, 6:2. Сейчас Хуркач – десятая ракетка мира, счет личных встреч с Медведевым 1:2 не в его пользу, в последнем матче на ATP Finals в Турине он проиграл в трех сетах.

Еще один полуфинал в верхней половине также выглядит интригующим - Алькарас и Кецманович набрали прекрасную форму, дойдя соответственно до полуфинала и четвертьфинала в Индиан-Уэллс и продолжив в том же духе в Майами. Карлос обыграл в четвертом круге Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3), а Кецманович взял реванш у Тейлора Фрица за поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллс (3:6, 6:1, 6:4). Между собой Карлос и Миомир прежде не встречались.

Хуберт Хуркач может не позволить Даниилу Медведеву вернуть лидерство в рейтинге ATP Фото © 2022 Getty Images

В нижней половине сетки особо интересна игра Зверева и Рууда. Александр на старте испытал сложности с вернувшимся в тур после травмы Борной Чоричем (6:4, 3:6, 6:3), но затем уверенно прошел Маккензи Макдональда и Танаси Коккинакиса, а Рууд и вовсе не проиграл ни сета, в том числе Александру Бублику и Кэмерону Норри. По личным встречам Зверев ведет 2:0. Синнер и Серундоло прежде не встречались, но их игра в Майами впечатляет. Особенно 102-й ракетки мира 23-летнего Серундоло, выбившего Райли Опелку, Гаэля Монфиса и Фрэнсиса Тиафо. Янник, в свою очередь, едва спасся в матче с Эмилом Руусувуори, выигранном 10:8 на тай-брейке решающего сета, едва справился с Пабло Кареньо-Бустой (5:7, 7:5, 7:5), а в матче за выход в четвертьфинал победил Ника Кирьоса.

Теннис. ATP 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Четвертьфиналы. Расписание

время начала матчей - московское

30 марта, среда

Янник Синнер (9) – Франческо Серундоло. Начало не ранее 22:00

31 марта, четверг

Александр Зверев (2) – Каспер Рууд (6). Начало не ранее 4:00

Даниил Медведев (1) – Хуберт Хуркач (8). Время определится позже

Карлос Алькарас (14) – Миомир Кецманович. Время определится позже

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