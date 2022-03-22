Теннис. ATP 1000. Майами-2022: что ждать и где смотреть

С 23 марта по 3 апреля 2022 года в Майами пройдет мужской Miami Open - теннисный турнир серии Masters в категории ATP 1000. Состав участников очень силен, в Майами сыграют 23 из 25 лучших теннисистов мира, за исключением Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Даниил Медведев, потерявший 21 марта лидерство в рейтинге ATP в пользу Джоковича, может вернуть себе звание первой ракетки мира, если выйдет в полуфинал Miami Open-2022. Однако сделать это будет нелегко.

Напомним, что Джокович вынужден пропустить оба турнира в США (Индиан-Уэллс и Майами) из-за своего статуса вакцинации. Но он потеряет всего-навсего 45 очков, в то время как Медведев лишится 180 баллов за выход в четвертьфинал прошлогоднего турнира, где он уступил Роберто Баутисте Агуту. Мог подобраться ближе к борьбе за лидерство в рейтинге и Надаль, ставший после выхода в финал Индиан-Уэллс третьей ракеткой мира. Вот только Рафа заранее снялся с турнира в Майами. К тому же он еще и получил повреждение в полуфинале Masters в Индиан-Уэллс, и теперь будет стараться успеть восстановиться к грунтовому сезону.

Медведев получил первый номер посева. И уже в своем первом матче (второго круга) может сыграть с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем, если тот справится с Федерико Дельбонисом. В третьем круге из сеяных его соперником может стать Кристиан Гарин, в четвертом – Николоз Басилашвили или прошлогодний обидчик Баутиста Агут, хотя не стоит списывать и восходящую звездочку Дженсона Бруксби. В этой же четверти сетки уже в третьем круге могут сыграть Денис Шаповалов и Дэн Эванс, а также Аслан Карацев и действующий чемпион Хуберт Хуркач.

Также в верхней половине много и других классных игроков. Третий сеяный Стефанос Циципас в третьем круге может встретиться с Алексом де Минауром, а в четвертом – с Мариином Чиличем или 18-летней сенсацией Карлосом Алькарасом. Еще две потенциальные пары третьего круга в этой четверти: победитель Индиан-Уэллс Тейлор Фриц – Карен Хачанов, Альберто Рамос Виньолас – Феликс Оже-Альяссим. Заметим, что Фриц после титула в Индиан-Уэллс жаловался на проблемы с бедром.

Александр Зверев надеется в Майами прервать затянувшуюся черную полосу Фото © Buda Mendes

Пятый сеяный Андрей Рублев, дошедший в Индиан-Уэллс до полуфинала после титулов в Марселе и Дубае, уже на старте может сыграть либо с Ником Кирьосом либо с Адрианом Маннарино, в третьем круге – с Фабио Фоньини, а в четвертом – с Пабло Карреньо-Бустой или прошлогодним финалистом Miami Open Янником Синнером. В соседней секции нижней половины сетки в третьем круге могут встретиться Райли Опелка – Гаэль Монфис и Маттео Берреттини – Фрэнсис Тиафо.

У второго сеяного Александра Зверева, в начале 2022 года переживающего явный игровой спад, сетка попроще. Хотя уже на старте его соперником, не исключено, может стать Борна Чорич, возвращающийся в тур после травмы. В третьем круге не исключена встреча с Григором Димитровым, в четвертом – с Диего Шварцманом или Лоренцо Сонего. В соседней секции потенциальные пары третьего круга выглядят так: Каспер Рууд – Александр Бублик, Джон Иснер – Кэмерон Норри.

Теннис. ATP 1000. Miami Open-2022. Майами, США (Hard). Расписание

22 марта – 2 апреля

время начала матчей - московское

23 марта, среда

Первый круг. Начало в 18:00

24 марта, четверг

Первый круг. Начало в 18:00

25 марта, пятница

Второй круг. Начало в 18:00

26 марта, суббота

Второй круг. Начало в 18:00

27 марта, воскресенье

Третий круг. Начало в 18:00

28 марта, понедельник

Третий круг. Начало в 18:00

29 марта, вторник

Четвертый раунд. Начало в 18:00

30 марта, среда

Четвертьфиналы. Начало в 20:00

31 марта, четверг

Четвертьфиналы. Начало в 20:00

1 апреля, пятница

Полуфиналы. Начало в 20:00

3 апреля, воскресенье

Финал. Начало в 20:00

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