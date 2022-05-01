Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

Как проходит Masters в Мадриде

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2019 Getty Images

С 1 по 8 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 1000 серии Masters, на котором играют почти все главные суперзвезды ATP-тура во главе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь

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Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP

Результаты

  • 1 мая, воскресенье
  • Первый круг
  • Филип Краинович (Сербия) - Джон Иснер (США)
  • Лоренцо Сонего (Италия) - Джек Дрэйпер (Великобритания)
  • Дэниэл Эванс (Великобритания) - Федерико Дельбонис (Аргентина)

Расписание

  • Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay)
  • 1 – 8 мая
  • время начала матчей - московское
  • 1 мая, воскресенье
  • Первый круг. Начало матчей в 13:00
  • 2 мая, понедельник
  • Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 13:00
  • 3 мая, вторник
  • Второй круг. Начало матчей в 13:00
  • 4 мая, среда
  • Второй круг. Начало матчей в 13:00
  • 5 мая, четверг
  • Третий круг. Начало матчей в 13:00
  • 6 мая, пятница
  • Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00
  • 7 мая. суббота
  • Полуфиналы. Начало матчей не ранее 17:00
  • 8 мая, воскресенье
  • Финал. Начало не ранее 19:30

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