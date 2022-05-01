Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

С 1 по 8 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 1000 серии Masters, на котором играют почти все главные суперзвезды ATP-тура во главе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.

Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь

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Результаты

1 мая, воскресенье

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) - Джон Иснер (США)

Лоренцо Сонего (Италия) - Джек Дрэйпер (Великобритания)

Дэниэл Эванс (Великобритания) - Федерико Дельбонис (Аргентина)

Расписание