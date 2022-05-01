Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022: результаты, видео, расписание

С 1 по 8 мая 2022 года в Мадриде проходит теннисный грунтовый турнир категории ATP 1000 серии Masters, на котором играют почти все главные суперзвезды ATP-тура во главе с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира.
Подробнее о жеребьевке и участниках турнира ATP 1000 в Мадриде, а также турнирное расписание читайте здесь
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Результаты
- 1 мая, воскресенье
- Первый круг
- Филип Краинович (Сербия) - Джон Иснер (США)
- Лоренцо Сонего (Италия) - Джек Дрэйпер (Великобритания)
- Дэниэл Эванс (Великобритания) - Федерико Дельбонис (Аргентина)
Расписание
- Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay)
- 1 – 8 мая
- время начала матчей - московское
- 1 мая, воскресенье
- Первый круг. Начало матчей в 13:00
- 2 мая, понедельник
- Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 13:00
- 3 мая, вторник
- Второй круг. Начало матчей в 13:00
- 4 мая, среда
- Второй круг. Начало матчей в 13:00
- 5 мая, четверг
- Третий круг. Начало матчей в 13:00
- 6 мая, пятница
- Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00
- 7 мая. суббота
- Полуфиналы. Начало матчей не ранее 17:00
- 8 мая, воскресенье
- Финал. Начало не ранее 19:30