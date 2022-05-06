Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022. Полуфинал. Джокович - Алькарас: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире серии ATP 1000 в Мадриде в первом полуфинале 7 мая встретятся Новак Джокович и Карлос Алькарас. Возможно, многие предвкушали очередную классическую дуэль Новака с Рафаэлем Надалем, однако 19-летний Карлос все же победил своего кумира и теперь впервые в карьере встретится с Джоковичем.

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О пути теннисистов к четвертьфиналам читайте здесь. Что же касается матчей за выход в полуфинал, то для Новака все сложилось на удивление легко – Хуберта Хуркача серб обыграл 6:4, 6:3, не затратив много сил. Алькарас играл с Надалем следующим запуском, и этот поединок получился куда более зрелищным и напряженным. В начале второго сета Карлос, пытаясь достать сложный мяч, немного подвернул ногу и чуть потерял концентрацию. Чем мгновенно воспользовался Рафа.

Но все же грунтовый король, вернувшийся в Мадриде на корты после полутора месяцев лечения, находится в неидеальных кондициях. В решающей партии юный претендент оказался сильнее и выиграл 6:2, 1:6, 6:3. После поражения Надаль признал, что Алькарас был лучше во многих аспектах. Действительно, Карлос действовал острее, не забывая и о творчестве в виде комбинаций с использованием укороченных. Впрочем, справиться с Джоковичем молодому испанцу будет непросто – лидер рейтинга набрал неплохую форму.

Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Полуфинал

время начала матчей - московское

7 мая, суббота

Новак Джокович (Сербия, 1) - Карлос Алькараз (Испания, 7). Начало не ранее 17:00

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