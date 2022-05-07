Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022. Полуфинал. Циципас - Зверев: что ждать и где смотреть

Второй полуфинал теннисного турнира ATP 1000 в Мадриде вечером 7 мая разыграют Стефанос Циципас и Александр Зверев. В этом противостоянии со счетом 7:3 пока лидирует Циципас, однако не стоит забывать, что именно Зверев является действующим чемпионом Masters в столице Испании.

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Мало того, Саша выиграл два из трех последних турниров в Мадриде – специфический грунт на этом турнире вполне подходит его теннисному стилю. О пути соперников до четвертьфинала читайте здесь. Но отметим, что только Марину Чиличу Зверев отдал первый сет. По его словам, в тот момент он просто потерял концентрацию. С тех пор Александр на корте выглядит собранным, пусть в четвертьфинальном поединке с Феликсом Оже-Альяссимом, где он контролировал ход игры, также не избежал некоторых сложностей. Зверев вел 6:3, 4:1 и мог сделать второй брейк. Но позволил канадцу сравнять счет в партии и даже заработать брейк-пойнт при 4:4. Впрочем, он все же победил 6:3, 6:4, после чего назвал сыгранный матч лучшим для себя в 2022 году.

В свою очередь, Циципас провел равный четвертьфинальный матч с Андреем Рублевым, взяв верх 6:3, 2:6, 6:4. Причем, подавая на матч, он отыграл двойной брейк-пойнт. В противостоянии со Зверевым Стефанос выглядит фаворитом, так как выиграл все три очных встречи на грунте, включая недавний полуфинал Монте-Карло 6:4, 6:2.

Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Полуфинал

время начала матча- московское

7 мая, суббота

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Александр Зверев (Германия, 2) Начало не ранее 22:00

О полуфинале Джокович - Алькарас читайте здесь

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