Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022. Финал. Алькарас - Зверев: что ждать и где смотреть

На теннисном турнире ATP 1000 в Мадриде Александр Зверев будет 8 мая 2022 года защищать прошлогодний титул. Но соперник у него очень серьезный – вундеркинд Карлос Алькарас последовательно обыграл Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, что прежде на грунте на одном турнире в истории тенниса не удавалось никому.

Все результаты и видео лучших моментов Masters в Мадриде смотрите здесь

Великолепный полуфинальный матч Алькараса и Джоковича, онлайн-трансляцию которого вел Olympics, наверняка войдет в историю. Встреча продолжалась более трех с половиной часов и завершилась в пользу 19-летнего испанца 6:7, 7:5, 7:6. После игры Новак сказал, что это был его лучший матч в сезоне. Действительно, соперники продемонстрировали потрясающий уровень тенниса. Очевидно, Алькараса очень хорош – потенциально это первая ракетка мира. Хотя, как скромно признал сам Карлос, пока в рейтинге он только девятый, а, значит, впереди него еще восемь теннисистов.

У молодого испанца, этой весной выигравшего титулы в Майами и Барселоне, много козырей. В частности, прекрасный удар справа, фантастическое передвижение по корту и шикарные укороченные, которыми он задергал Джоковича в полуфинале Masters в Мадриде. И все же его главное достоинство – умение прибавлять в ключевые моменты. Что Алькарас и сделал в субботнем поединке с первой ракеткой мира из Сербии. Очевидно, он уже способен побеждать лучших из лучших.

Александр Зверев в Мадриде будет защищать прошлогодний титул Фото © Denis Doyle

О пути Алькараса и Зверева к полуфиналам читайте здесь и здесь. Александр в матче за выход в финал обыграл принципиального соперника Стефаноса Циципаса в трех партиях - 6:4, 3:6, 6:2. Звереву нравится грунтовое покрытие в Мадриде, оно быстрее, чем на многих других турнирах. А это дает немецкому теннисисту, обладающему прекрасной подачей, дополнительное преимущество. К тому же, по словам Александра, сейчас он демонстрирует лучший теннис в году и рассчитывает защитить титул. Ранее в Мадриде он побеждал в 2018 и 2021 годах. Хотя Зверев также признает силу Алькараса. «Я предсказывал, что к 2023 году Карлос будет в топ-10. Но он вошел туда гораздо быстрее. Невероятный игрок, для которого нет пределов», - прокомментировал Зверев официальному сайту ATP прогресс своего соперника по финалу.

По личным встречам немецкий теннисист ведет пока 2:0 – он обыграл Алькараса в 2021 году в Акапулько 6:3, 6:1 и в Вене 6:3, 6:3. Но, во-первых, обе встречи прошли на харде, а, во-вторых, с тех пор Карлос совершил гигантский скачок в результатах и качестве игры. В свою очередь, Зверев только сейчас обретает форму, утерянную после титула на ATP Finals в Турине в ноябре прошлого года. Пожалуй, именно Алькарас является фаворитом предстоящей встречи, пусть и действующего чемпиона нельзя недооценивать.

Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Финал

время начала матча- московское

9 мая, воскресенье

Карлос Алькарас (Испания, 7) - Александр Зверев (Германия, 2). Начало не ранее 19:30

Смотрите прямые трансляции турнира в Мадриде в Eurosport Player

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP