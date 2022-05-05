Теннис. ATP 1000. Мадрид-2022. Четвертьфиналы: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир серии ATP 1000 в Мадриде уже подарил множество шикарных матчей, но четвертьфинальный день 6 мая 2022 года наверняка войдет в историю. Ведь на грунтовом Masters в столице Испании за путевки в полуфинал будет сыграно сразу четыре шикарных по вывеске встречи: Андрей Рублев – Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль – Карлос Алькарас, Новак Джокович – Хуберт Хуркач и Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим.

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Пожалуй, самым ожидаемым станет испанское дерби между феноменальным ветераном Надалем и сенсационным юным дарованием Алькарасом. 5 мая Алькарасу исполнилось 19 лет, в конце апреля он стал самым молодым тинейджером в топ-10 рейтинга ATP со времен… Надаля. Впервые Карлос и Рафа встретились в прошлом году как раз во втором круге Мадрида и тогда Надаль уверенно победил 6:1, 6:2. Однако с тех пор Алькарас совершил гигантский скачок в результатах, в частности, выиграл этой весной титулы в Майами и Барселоне. В свою очередь, Рафа не играл с мартовского турнира Индиан-Уэллс, где он в полуфинале обыграл Алькараса 6:4, 4:6, 6:3, но получил стрессовый перелом ребра и в финале не смог оказать сопротивление Тейлору Фрицу.

Понятно, что возвращение спустя полтора месяца в игру не могло пройти очень гладко. Тем не менее, Надаль выиграл две стартовые встречи – у Миомира Кецмановича и Давида Гоффена. Хотя победа над бельгийцем получилась крайне непростой. Рафа подавал на матч во второй партии, но упустил преимущество и едва не проиграл. На тай-брейке решающего сета Гоффен не сумел реализовать четыре матчбола. Итоговый счет - 6:3, 5:7, 7:6(9) в пользу испанца. Алькарас, в свою очередь, справился с Николозом Басилашвили и Кэмероном Норри. Причем с британцем он также бился три партии, взяв верх 6:4, 6:7(4), 6:3.

Стефанос Циципас в Мадриде пока не проиграл ни сета Фото © 2022 Getty Images

Встреча Рублева и Циципаса также выглядит очень многообещающей. Счет личных встреч Андрея и Стефаноса 4:4, последний матч на итоговом ATP Finals-2021 в Турине выиграл Рублев, на грунте счет 2:1 в пользу Циципаса. Кстати, на стадии четвертьфиналов теннисисты встречались лишь однажды – на «Ролан Гаррос»-2020 сильнее оказался Циципас. На нынешнем турнире Стефанос не проиграл Луке Пую и Григору Димитрову ни одного сета, в то время как Рублев три партии сражался с Джеком Дрейпером, а затем не без труда справился с Дэном Эвансом (7:6(7), 7:5).

Еще один четвертьфинал также крайне любопытен – Джокович обыграл Хуркача во всех трех предыдущих встречах, однако в последнем матче в полуфинале Masters в Париже одолел поляка только на тай-брейке решающего сета. В пользу лидера рейтинга говорит легкая сетка – на пути к четвертьфиналу он выиграл лишь один матч (у Гаэля Монфиса 6:3, 6:2), а затем соперник Энди Маррей снялся из-за болезни. Хуркач, напротив, провел тяжелейшие трехсетовые поединки с Уго Деллиеном и Алехандро Давидовичем Фокиной, да и с Душаном Лайовичем все было не так просто, как по счету (7:5, 6:3). Действующий чемпион Мадрида Зверев ведет по личным встречам у Оже-Альяссима 4:2, но в этом году на ATP Cup сильнее был Феликс. Оже-Альяссим в Мадриде отдал Кристиану Гарину и Яннику Синнеру в сумме всего шесть геймов, в то время как Звереву пришлось помучаться с Марином Чиличем (4:6, 6:4, 6:4). Зато против Лоренцо Музетти он не провел на корте и часа – соперник снялся в начале второй партии.

Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay). Четвертьфиналы

время начала матчей - московское

6 мая, пятница

Новак Джокович (Сербия, 1) - Хуберт Гуркач (12, Польша). Начало в 15:00

Рафаэль Надаль (Испания, 3) - Карлос Алькараз (Испания, 7). Начало не ранее 17:00

Андрей Рублев (6) - Стефанос Циципас (Греция, 4). Начало не ранее 21:00

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) - Александр Зверев (Германия, 2). Начало не ранее 22:00

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