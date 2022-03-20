Теннис. ATP 1000. Индиан-Уэллс-2022. Финал. Надаль - Фриц: что ждать и где смотреть

В финале теннисного супертурнира серии ATP 1000 BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс в ночь с 20 на 21 марта 2022 года сыграют испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фриц. Надаль на первом в сезоне Masters продолжил свою феноменальную победную серию, которая к настоящему моменту составляет уже 20 матчей подряд. Он может взять уже четвертый титул в 2022 году, если обыграет дебютанта финалов турниров столь высокого уровня Фрица. Хотя американца нельзя недооценивать – за последние месяцы он добился заметного прогресса и на следующей неделе в любом случае дебютирует в топ-15 рейтинга.

Возвращение Надаля в теннис после травмы пока проходит по фантастическому сценарию. 35-летний испанец ни разу не проиграл в нынешнем сезоне, завоевав титулы на турнире ATP 250 в Мельбурне, на Australian Open и на ATP 500 в Акапулько. Казалось, что в Индиан-Уэллс эта серия оборвется, поскольку уже в своем стартовом матче (второго круга) Рафа в решающем сете уступал Себастьяну Корде 2:5 с двумя брейками. Но нервозность соперника и фирменные бойцовские качества помогли Надалю спастись из практически безнадежной ситуации – он победил 6:2, 1:6, 7:6. При этом признав, что провел один из худших матчей сезона

Затем последовали выигрыши у Дэна Эванса (7:5, 6:3), Райли Опелки (7:6, 7:6), Ника Кирьоса (7:6, 5:7, 6:4) и Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3). Причем в четвертьфинале и, особенно, в полуфинале Рафе пришлось крайне сложно. За два этих матча с Кирьосом и Алькарасом в общей сложности он провел на корте без одной минуты шесть часов! По ходу турнира в Индиан-Уэллс Надаль жаловался на проблемы со стопой, в решающей партии встречи с Алькарасом он брал медицинский тайм-аут. Понятно, что выдерживать такие нагрузки непросто, поэтому решение сняться со следующего Masters в Майами выглядит логичным. Кстати, он уже гарантировал себе возвращение в топ-3 рейтинга ATP и повысил свои шансы на звание первой ракетки мира по итогам года. В случае завоевания титула его отрыв в чемпионской гонке от Даниила Медведева, занимающего второе место, вырастет до 2000 очков.

Тейлор Фриц в Индиан-Уэллс показывает свой лучший теннис Фото © 2022 Getty Images

В предстоящем финале именно Надаль выглядит явным фаворитом. В единственной встрече с Фрицом (2020 год, финал в Акапулько) Рафаэль выиграл 6:3, 6:2. Испанец с тех пор, очевидно, не стал слабее, но американец прибавил. На данный момент он замыкает топ-20 рейтинга, причем его восхождение началось как раз в Индиан-Уэллс в октябре прошлого года (тот турнир был перенесен на осень из-за ковидных ограничений), где Тейлор добрался до полуфинала. Примечательно, что из своих шести финалов он выиграл лишь один – в Истбурне в 2019-м.

На нынешнем турнире он прошел немало непростых испытаний. В частности, в третьем круге обыграл Жайме Мунара 6:4, 2:6, 7:6, в четвертом круге - Алекса де Минаура 3:6, 6:4, 7:6, в четвертьфинале - Филипа Краиновича 7:6, 3:6, 6:1. Да и полуфинал с Андреем Рублевым, выигранный 7:5, 6:4, получился сложным – все решалось в концовках обеих сетов. Одним из факторов, который может усложнить ситуацию для Надаля, может стать сильный ветер, мешавший Рафе в полуфинале. Но испанец доказал, что способен находить путь к победе даже в непростых погодных условиях.

Теннис. ATP 1000. BNP Paribas Open-2022. Индиан-Уэллс, США (Hard). Финал

время начала матча - московское

21 марта, понедельник

Рафаэль Надаль (4) – Тейлор Фриц (20). Начало не ранее 1:00

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