Теннис. ATP 1000. Индиан-Уэллс-2022: что ждать и где смотреть

Супертурнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс категории ATP 1000 с 10 по 21 марта 2022 года соберет всех без исключения лучших теннисистов мира на данный момент. Все игроки первой двадцатки рейтинга ATP примут участие в первом из двух весенних американских соревнованиях серии Masters. А первая ракетка мира Даниил Медведев, Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют на одном турнире впервые почти за 11 месяцев, с «Ролан Гаррос»-2021.

Медведев стал теннисным королем 28 февраля, о его долгом и интересном пути к лидерству в мировом теннисе читайте здесь. Но, по иронии судьбы, с учетом сгорающих во второй половине марта очков, в Индиан-Уэллс Даниил, дабы сохранить первую строчку рейтинга, должен сыграть лучше Джоковича. Медведеву необходимо отыграть 100 очков. Хотя сетка у него непростая. Первый круг он, как и все сеяные пропустит, во втором встретится с Алексеем Попыриным или квалифаем, а вот в третьем его соперником может стать набравший обороты в последнее время Гаэль Монфис, а в четвертом, с высокой долей вероятности, либо Карлос Алькарас либо Роберто Баутиста Агут.

В четвертьфинале также уровень возможных соперников впечатляет. Встреча третьего круга Кэмерон Норри – Николоз Басилашвили, если она произойдет, станет повторением прошлогоднего октябрьского (турнир в 2020 году не проводился, а в 2021 году состоялся не весной, а осенью) финала Masters в Индиан-Уэллс. Также в четверти Медведева расположены Стефанос Циципас и Карен Хачанов, которые также идут друг на друга уже в третьем круге.

Также в верхнюю часть сетки попал непобедимый в нынешнем сезоне Надаль, обыгрывавший недавно Медведева в финале Australian Open и в полуфинале турнира в Акапулько. В третьем круге из наиболее опасных его соперников выделим Даниэля Эванса, в четвертом – Дениса Шаповалова или Райли Опелку, а в четвертьфинале – Янника Синнера или Каспера Рууда, который, впрочем, в нынешнем сезоне пока не набрал оптимальную форму.

Рафаэль Надаль в нынешнем сезоне пока непобедим Фото © 2022 Getty Images

Сетку Джоковича в нижней половине также нельзя назвать простой. Уже в третьем круге его, вероятно, ждет матч с Александром Бубликом или с его давним оппонентом Энди Марреем, который возобновил сотрудничество с Иваном Лендлом. В четвертом круге возможен матч с Диего Шварцманом или Джоном Иснером, а среди возможных соперников по четвертьфиналу – Андрей Рублев, набравший прекрасный ход и выигравший турниры в Марселе и Дубае, Аслан Карацев или Хуберт Хуркач. Последние двое в третьем круге могут сыграть между собой. Также в этой половине уже на стадии четвертого круга возможны пары Маттео Берреттини – Феликс Оже-Альяссим, Александр Зверев – Пабло Карреньо Буста (Тейлор Фриц). В общем, всех ожидает настоящее теннисное пиршество.

Теннис. ATP 1000. BNP Paribas Open-2022. Индиан-Уэллс, США (Hard). Расписание

10 – 22 марта

время начала матчей - московское

10 марта, четверг

Первый круг. Начало в 22:00

11 марта, пятница

Первый круг. Начало в 22:00

12 марта, суббота

Второй круг. Начало в 22:00

13 марта, воскресенье

Второй круг. Начало в 22:00

14 марта, понедельник

Третий круг. Начало в 22:00

15 марта, вторник

Третий круг. Начало в 22:00

16 марта, среда

Четвертый круг. Начало в 22:00

17 марта, четверг

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

18 марта, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 22:00

19 марта, суббота

Полуфиналы. Начало в 22:00

21 марта, понедельник

Финал. Начало в 3:00

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