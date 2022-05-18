Теннис. Победительница «Ролан Гаррос» Ана Иванович: «Играть гораздо проще, чем смотреть»

Накануне открытого чемпионата Франции по теннису Olympics поговорил с его победительницей 2008 года в одиночном разряде и бывшей первой ракеткой мира — сербской теннисисткой Аной Иванович. Молодая мать рассказала о том, как сейчас устроена ее жизнь, почему они с ее мужем, легендарным полузащитником «Баварии» и сборной Германии по футболу, Бастианом Швайнштайгером играют в теннис и не играют в футбол, и, конечно же, о том, за кем она будет следить на кортах дорогого ее сердцу «Ролан Гаррос».

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Что Ана Иванович делает после завершения карьеры?

Olympics: Не могу не спросить — можете ли вы представить, что прошло 14 лет с тех пор, как вы выиграли «Ролан Гаррос»?

Ана Иванович: Нет! Я чувствую себя очень старой! [смеется] Это действительно удивительно. Я поеду в Париж снова в этом году. Этот город всегда был особенным для меня. Сейчас я в Белграде, и я не была здесь 2,5 года с тех пор как началась пандемия. Мне было грустно, что я не могла приехать раньше. Здесь у меня все фотографии, мои трофеи — и как раз вчера я думала, сколько эмоций они у меня вызывают. Немного с примесью горечи, правда, так что я даже не знаю, хочу я на них смотреть или нет. Но это было прекрасное время!

Olympics: Хочется вернуться или это открытки из прошлой жизни?

АИ: Нет, конечно, это уже прошлая жизнь. Теннис всегда был большой частью моей жизни, и я бы с удовольствием сыграла в выставочных матчах, но я действительно счастлива там, где я сейчас нахожусь — с моей семьей, детьми, новыми проектами. И я хочу продолжать развиваться дальше. И я хочу мотивировать молодое поколение следовать своим мечтам, а не чьим-то мечтам.

Olympics: А какая мораль вашей истории? Много лет тому назад Ана Иванович играла в теннис в пустом бассейне в Сербии, а теперь ваша жизнь совсем другая, вы столько всего достигли.

АИ: Я думаю, мораль в том, чтобы оставаться собой. Я постоянно думаю, что я должна отдавать и помогать другим. Для меня также важно воспитывать правильные ценности в людях. Это моя мечта. Да, оставаться самой собой и следовать своему сердцу.

Olympics: Как сейчас выглядит обычный день Аны Иванович?

АИ: Сложно поверить, что уже прошло пять с лет с тех пор, как я закончила карьеру. По правде говоря, я все еще периодически путешествую и выполняю кое-какую работу, но в основном мое время посвящено моим сыновьям. Я люблю проводить время с ними, это такая радость для меня! Они растут очень быстро, так что иметь возможность проводить эти моменты с ними для меня просто бесценно.

И я испытываю благодарность за то, что я смогла сделать свою спортивную карьеру, пока я еще была молода, так что теперь я могу посвятить все свое время семье.

Быть работающей матерью (а я все-таки еще работаю) это очень сложно. Те матери, которые работают каждый день с девяти до пяти — это просто герои!

Olympics: Какой урок вы вынесли, когда перестали быть профессиональной спортсменкой, а стали матерью?

АИ: Многие люди боятся завершать спортивную карьеру и начинать новую жизнь. У меня тоже было такое, да еще и были проблемы со здоровьем. Но я действительно чувствовала, что у меня есть призвание сделать что-то еще в своей жизни, кроме тенниса, так что этот переход не был таким уж сложным. Конечно, это уже совсем другая жизнь, и в какие-то моменты я скучала по соревнованиям, по поездкам. Да и до сих пор скучаю, если честно, особенно, когда вижу, как мои друзья соревнуются на больших турнирах. Но я чувствую, что я состоялась и в той роли, которую я выбрала для себя сейчас.

Olympics: Сколько лет вашим мальчикам?

АИ: Четыре и два с половиной, почти три.

Бывший полузащитник сборной Германии по футболу Бастиан Швайнштайгер болеет за Ану во время открытого чемпионата Франции по теннису в 2015 году Фото © 2015 Getty Images

Olympics: А они понимают, кто их мама? Или папа?

АИ: Нет. Мы совсем с ними не разговариваем об этом. И мы хотим, чтобы так и оставалось как можно дольше. Мы хотим, чтобы они выросли, имея возможно сделать собственный выбор в жизни и следуя своим собственным увлечениям. И мы не хотим наклеивать на них какие-то ярлыки. Так что мы стараемся оградить их от посторонних взглядов и позволить им самим найти себя.

Olympics: Как вам дался локдаун? Смогли ли вы найти какое-то новое хобби или вы находили возможность заниматься спортом? Что вы делали, чтобы поддерживать свое моральное состояние?

АИ: Что касается моей физической активности — я очень много сил трачу на детей, так что мне нет нужды придумывать что-то дополнительное для себя. Я стараюсь, конечно, ходить в зал два-три раза в неделю на час, когда есть возможность. Правда последние несколько месяцев все как-то не получается. Но я должна сказать, что последние полтора года я была очень занята — я работала над новым проектом, который должен появиться в конце этого года. Не могу пока о нем много рассказать, но скажу, что это в индустрии красоты, и это нечто, что очень близко моему сердцу — натуральное и органическое. Последнее время я очень много над этим работала и сейчас я нахожусь в предвкушении запуска!

Olympics: А что насчет тенниса? Какое место он сейчас занимает в вашей жизни — вы его смотрите, играете с кем-то?

АИ: Теннис был значительной частью моей жизни. Я всегда говорю, что это он был моей первой любовью. Конечно, я все еще слежу за соревнованиями, у меня есть друзья, которые все еще играют. К сожалению, я не смотрю теннис так много как раньше, потому что просто нет на это времени, но я, конечно, слежу за миром тенниса. И очень интересно видеть новые лица.

Я и сама играю немного, правда в основном с мужем. Как я уже говорила, я была очень занята в последний год, но я надеюсь, что в следующем году я смогу уделять больше внимания теннису, может быть сыграть несколько выставочных матчей. Я, конечно, еще не готова к турниру легенд, еще парочку лет надо подождать. Много моих друзей все еще играют регулярные турниры, так что я не настолько стара! [смеется]

Olympics: Вы упомянули, что играете в теннис с мужем, расскажите подробнее как это происходит — я подозреваю, что Бастиан [Швайнштайгер] далеко не на том уровне мастерства, чтобы соперничать с вами.

АИ: Нет, но он очень азартен, и он очень старается, чтобы выиграть.

Обычно он начинает каждый гейм с форой в 30 очков, и иногда у него получается выиграть один-два гейма — иногда я заставляю его основательно попотеть, чтобы получить очки, иногда даю ему выиграть, если он того заслуживает. Это весело.

Мы много играли во время локдауна и у него стало очень хорошо получаться, так что я подумала, что надо прекратить, пожалуй [смеется].

Olympics: А что насчет футбола? Если Бастиан играет с вами в теннис, играете ли вы с ним в футбол?

АИ: О, я не могу пробить по мячу, даже если от этого будет зависеть моя жизнь! [смеется] Когда на турнире есть травяное покрытие, теннисисты иногда используют его для разминки с мячом. Когда я только начинала я, играла в паре с Марией Кириленко. И однажды мы были на турнире в Нидерландах. А она обожает играть в футбол, и вот стала уговаривать меня: «Давай разомнемся с мячом!» Я говорю ей: «Пожалуйста, нет! Я точно знаю, что я вывихну лодыжку!» Она говорит: «Да нет, что ты, мы просто попинаем мячик немного и все!» И разумеется я вывихнула лодыжку! [смеется]

Ана Иванович и Мария Кириленко на Уимблдонском турнире в 2006 году. Фото © 2006 Getty Images

За кем из действующих теннисистов следит Ана Иванович?

Olympics: Вы говорили, что все еще следите за своими друзьями, продолжающими карьеру, но и за новыми игроками. Кто из новых лиц вас особенно впечатлил? Например, Ига Швентек, ей всего двадцать, а она уже первая ракетка мира!

АИ: Да, мне очень нравится ее стиль игры! Он немного похож на мой. Особенно, когда она выиграла «Ролан Гаррос», кажется, в 2020 году. Мне нравится, как она делает форхенд. Мне также нравится Паула Бадоса, у нее силовой стиль, за ней очень интересно наблюдать. Мария Саккари еще — она настоящий боец. К тому же сербы очень близки к грекам, так что я радуюсь, когда они побеждают, и я рада, что у Марии сейчас дела идут хорошо. У Гарбинье Мугурусы был отличный финал прошлого сезона. Она одна из тех, с кем я еще играла, или, например, еще Анжелика Кербер, Сорана Кырстя. Еще Онс Жабер, которая выиграла турнир в Мадриде в прошлом году. У нее очень интересный стиль, потому что у нее просто изумительные руки, и у нее богатый арсенал приемов. Похожа на Эшли Барти, за которой было очень интересно наблюдать!

Olympics: Вот вы упомянули Эшли Барти, которая закончила карьеру находясь на самом пике. Как вы думаете — это тенденция, которую мы будем видеть все чаще?

АИ: Очень сложно сказать, потому что это очень индивидуально. Есть игроки, которым очень сложно перестать играть, а есть и другие, которые чувствуют, что они достигли всего, чего хотели. Кроме того есть большая разница между мужским и женским теннисом. Как ни странно, в женском теннисе гораздо больше давления на спортсменку, чтобы быть постоянно на высоте. У мужчин не так. Может быть мы, женщины, просто более эмоциональны? Но все равно это сложно! И, например, то, чего достигла Серена Уильямс — это просто восхитительно! И это будет сложно повторить кому-либо.

К тому же и сам теннис достаточно сильно изменился. Когда я начинала играть, не было никаких социальных сетей. Конечно, мы все равно испытывали давление, после каждого матча СМИ писали о нас. Наоми Осака очень много про это говорила, про психологические сложности, которые она испытывала, связанные с этим постоянным давлением. И, мне кажется, что все испытывают это в какой-то мере, вопрос в том, как кто справляется с этим. И это не всегда приятно, это не всегда легко, но люди находят разные способы справляться.

Я всегда думаю, что надо черпать силы внутри себя, и для меня это было сложно, потому что в начале своей карьеры я слишком фокусировалась на внешнем: на результатах, на том, что люди думают обо мне. А потом я поняла, что это не главное, главное то, что внутри. Так что я думаю, что сейчас вот эта ментальная составляющая игры становится важнее, чем она когда-либо была.

И она, в том числе, будет влиять на то, как долго спортсмены будут продолжать свою карьеру — кто-то закончит раньше, кто-то позже. Как я и говорила, это очень индивидуально и зависит от того, как спортсмены видят свою жизнь после тенниса.

Olympics: Это действительно важно, в том числе нам, медиа, осознавать свою ответственность и оставаться с одной стороны честными, но и не создавать дополнительного давления на спортсменов.

АИ: Да, и меня особенно расстраивало то, что люди совсем не понимают, что происходит за кулисами. Люди видят только вершину айсберга, все остальное — что мы делаем вне корта, что мы делаем в межсезонье, на тренировках, перед матчами — никто не видит этого. Но я, например, и не хотела бы рассказывать обо всех этих деталях. При этом люди готовы судить тебя на основании того, что они видят, хотя это далеко не полная картина. Поэтому для игроков может быть достаточно сложно справляться с давлением, когда они знают, что правда выглядит иначе. Это тоже сложная часть спорта. Нам надо быть добрее друг к другу и поддерживать друг друга.

Olympics: Да, пандемия в особенности продемонстрировала нам важность доброго отношения друг другу. А кто-то из молодых теннисисток обращался к вам за поддержкой или советом?

АИ: Нет, на самом деле. Но я в постоянном контакте с Анжеликой Кербер. Конечно, мы из одного поколения, и мы много общались и до того, как я закончила карьеру. Мы много говорим об эмоциональной составляющей и о том, через что мы проходим. И это сложно — не так много людей, с кем можно это обсудить. У нас большие команды, и иногда ты можешь довериться своей команде и рассказать о том, что ты чувствуешь. И часто мужчины из команды дадут тебе логичный ответ, но порой это совсем не то, что тебе нужно в этот момент [смеется].

Ига Швентек — действующая первая ракетка мира и победительница открытого чемпионата Франции по теннису 2020 года. Фото © Getty Images

Olympics: Мы уже говорили про то, за кем из теннисистов вы следите, а будете ли вы за кем-то особенно пристально следить на открытом турнире Франции?

АИ: Я с интересом буду смотреть за игрой Иги Швентек в этом году. И я должна сказать, что после того, как я увидела Онс Жабер в Мадриде, я думаю, что это будет очень интересно. У нее очень необычный стиль. Будет занимательно понаблюдать! Когда я играла, у нас были разные теннисистки — Амели Моресмо, Жюстин Энен — у них у всех был разный стиль. Патти Шнайдер! Теперь у теннисисток другой стиль, и наблюдать за кем-то вроде Онс будет очень интересно. Ну и конечно Паула Бадоса, она мне очень нравится. И Карлос Алькарас! Последние несколько недель он показал себя просто восхитительно, так что мне очень интересно посмотреть, что у него получится!

Olympics: В Испании только и говорят, что Карлос — это следующий Рафаэль Надаль.

АИ: Да, я знаю. Я видела несколько его интервью, и он выглядит достаточно уверенным в себе и здравомыслящим, так что будет действительно интересно последить за его развитием.

Olympics: А еще он обыграл на днях вашего соотечественника Новака Джоковича.

АИ: Да, у него был просто выдающийся турнир в Мадриде. Он и Надаля обыграл!

Olympics: А вы вообще смотрите спорт? Я полагаю, что вы все еще азартный человек?

АИ: Очень!

Olympics: А каково это, смотреть спорт с футбольной иконой Германии? Как вы с мужем смотрите спорт вместе? Вы громкие, тихие, кричите? Расскажите, как это выглядит?

АИ: Мы много смотрим футбол, потому что мой муж все еще работает в этой области, так что он всегда говорит, что «это по работе». И я обычно не поддерживаю ни одну из команд, но по ходу матча я начинаю переживать, особенно ближе к концу, если игра равная или, например, серия пенальти, я прямо завожусь! Играть гораздо проще чем смотреть! [смеется]