Теннис. Aбу-Даби-2021: где смотреть и что ждать

Теннисное межсезонье с каждым годом становится все короче. Так, уже спустя полторы недели после победного для россиян Кубка Дэвиса-2021 Андрей Рублев возвращается в игру на выставочном, но очень престижном турнире Mubadala World Tennis Championship, который пройдет в Абу-Даби с 16 по 18 декабря 2021 года. Главным событием этого турнира станет возвращение на корт после долгого перерыва знаменитого испанца Рафаэля Надаля, да и вообще состав участников очень хорош.

Примечательно, что Надаль играл и на самом первом в истории World Tennis Championship в Абу-Даби 1 – 3 января 2009 года, где в полуфинале обыграл россиянина Николая Давыденко, а в финале уступил Энди Маррею. Об уровне соревнований говорит тот факт, что Рафа выигрывал турнир в Абу-Даби в общей сложности пять раз, еще четырежды здесь побеждал Новак Джокович. В 2019 году (в прошлом сезоне был пропуск из-за ковида) в ОАЭ играли сразу двое россиян Рублев и Карен Хачанов. Карен добрался до полуфинала, уступив Надалю, а в матче за третье место Джоковичу. Испанец в решающем матче переиграл Стефаноса Циципаса 6:7, 7:5, 7:6.

По регламенту в World Tennis Championship участвуют шесть теннисистов. Причем два первых сеяных начинают сразу с полуфиналов. На сей раз этот статус получили Рублев и Надаль. После «Ролан Гаррос», где испанец уступил в полуфинале Джоковичу, он сыграл только два матча на турнире в Вашингтоне в начале августа, досрочно завершив сезон из-за проблем со стопой. Сейчас же он настроен на возвращение в тур в 2022 году, так что встречи в Абу-Даби наверняка станут хорошим тестом для его физической и игровой формы.

Также в Абу-Даби должен был вернуться после паузы, связанной с травмой, и Доминик Тим, но австриец все же решил, что недостаточно хорошо готов и снялся с соревнований. Как и Каспер Рууд. В итоге, компанию Надалю и Рублеву составят первый чемпион турнира Маррей, Денис Шаповалов, Дэн Эванс и Тейлор Фриц. Кроме того, с 2017 года в Абу-Даби играют и женщины – на сей раз олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич должна была сыграть с главной сенсацией прошлого сезона, победительницей US Open Эммой Радукану. Но из-за положительного теста на ковид у британки ее заменит Онс Жабер.

Теннис. Mubadala World Tennis Championship-2021. Абу-Даби, ОАЭ (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

Групповой этап. Зеленая группа. Первый тур

16 декабря, четверг

Четвертьфинал. Тейлор Фриц – Денис Шаповалов. Начало в 15:00

Четвертьфинал. Дэн Эванс – Энди Маррей. Начало не ранее 17:00

Онс Жабер – Белинда Бенчич. Начало не ранее 19:00

17 декабря, пятница

Матч за пятое место. Начало в 14:00

Полуфинал. Андрей Рублев - Тейлор Фриц / Денис Шаповалов. Начало не ранее 16:00

Полуфинал. Рафаэль Надаль - Дэн Эванс / Энди Маррей. Начало не ранее 18:00

18 декабря, суббота

Матч за третье место. Начало в 16:00

Финал. Начало не ранее 18:00

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