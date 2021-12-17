Теннис. Абу-Даби-2021. Финал. Рублев - Маррей: где смотреть и что ждать

На предсезонном теннисном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби многие ждали финала Андрея Рублева и Рафаэля Надаля. Но испанец в полуфинале довольно неожиданно уступил другому суперветерану Энди Маррею, который и сразится с россиянином за титул.

Маррей, напомним, выиграл самый первый турнир в Абу-Даби в январе 2009 года. Несколько лет из-за травмы он практически завершил карьеру, но после сложной операции Энди все же решился на возвращение. И, похоже, сейчас начал обретать былую форму. 34-летний двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде, пусть и занимает 134 место в рейтинге, победил в четвертьфинале Дэна Эванса 6:3, 6:2, а в полуфинале - Надаля 6:3, 7:5. Да, Рафа много пропустил из-за травмы, но все же победа над испанцем для Маррея наверняка многое значит.

«Я хорошо подавал, чувствовал себя на корте комфортно и диктовал свои условия в розыгрышах. Это будет важно в игре с Рублевым, который является одним из лучших атакующих игроков в туре», - цитирует официальный сайт турнира Маррея.

Андрей, в свою очередь, переиграл в полуфинале (от четвертьфинала он был освобожден) Дениса Шаповалова 7:6, 3:6, 6:4, причем на матчболе россиянина Денис сделал двойную ошибку. Рублев остался доволен своим уровнем игры и сообщил, что в Абу-Даби хочет получить игровую практику в матчах против топ-игроков и зарядиться уверенностью перед стартом сезона-2022. С Марреем в официальных матчах они встречались дважды – счет личных встреч 1:1. В 2017 году на Australian Open три сета подряд выиграл Энди, а в марте 2021 года в Роттердаме верх в двух партиях взял Рублев. Добавим, что Андрей может стать первым в истории российским чемпионом турнира в Абу-Даби.

Теннис. Mubadala World Tennis Championship-2021. Абу-Даби, ОАЭ (Hard). Расписание

Время начала матчей - московское

18 декабря, суббота

Матч за третье место. Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов. Начало в 16:00

Финал. Андрей Рублев – Энди Маррей. Начало не ранее 18:00

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