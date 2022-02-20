Пекин-2022 | Видео: Юлия Ступак и Наталья Непряева становятся третьими в командном спринте

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали пять медалей на двоих. Ступак обе свои награды завоевала бок о бок с подругой по команде Непряевой – в эстафете и командном спринте.

Дуэт до последнего претендовал на первое место, но на финише совсем немного уступил спортсменкам из Германии и Швеции, которые завоевали золотые и серебряные медали, соответственно. Тем не менее, для лыжниц ROC это все равно замечательный результат – ранее лучшим для них достижением в этой дисциплине было четвертое место на чемпионате мира-2019.

Со 2 марта это видео будет доступно в США (00:01 PST|00:01 EST).