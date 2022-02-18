Татьяна Сорина: как тренировки с мужем привели к золоту Олимпиады

Татьяна Сорина ворвалась в топ лыжных гонок не так давно: в сезоне-2020/21. Спортсменка. пропускавшая предыдущий сезон из-за рождения дочери Софии, поразила всех на первом же этапе Кубка мира. В рамках мини-тура, который проходил в финской Руке, Сорина заняла второе место, уступив лишь Терезе Йохауг. В дальнейшем Татьяна продолжила показывать хорошие результаты и по итогам сезона расположилась на пятой строчке общего зачета Кубка мира.

До того самого сезона лыжница ни разу не заезжала в топ-20 на Кубке мира. На юниорском уровне, выступая под девичьей фамилией Алешина, она тоже никогда не блистала. Прорыв случился после начала сотрудничества с Егором Сориным, который на тот момент был аналитиком группы Маркуса Крамера, по факту выполняя функции второго тренера.

В 2018-м недавно закончивший выступления спортсмен начал работать отдельно и пригласил Татьяну в новую группу молодых сборников. Девушка согласилась, так как понимала, что у Сорина свежий взгляд на тренировочный процесс. Плюс ко всему с Егором можно было спарринговать во время подготовки.

В скором времени у Татьяны и Егора завязались отношения, и в 2019-м пара сыграла свадьбу. «Нам многие говорили, что муж и жена не могут быть тренером и спортсменом. Говорили специалисты – бывшие и действующие лыжники. Были цитаты: «Это все без шансов. Отдай ее другому тренеру. Занимайся своей группой, а она будет лучше себя чувствовать с другим специалистом», – рассказал Егор в интервью Sport24.

Несмотря на предостережения коллег Сорины продолжили работать вместе. Татьяна тренировалась даже во время беременности. «Я буквально до последнего дня перед родами каталась на лыжах, а после – очень быстро встала на них снова», – поделилась подробностями Сорина с Metaratings,

Новорожденная София тоже присутствовала на тренировках: Пока мама выполняла различные упражнения, она спала в коляске рядом с папой: «Проснулась во время тренировки, захотела кушать – я ее тут же покормила и побежала дальше тренироваться. Вернулась с тренировки, покормила ее, сама покушала и дневной сон у обеих сразу. Потом в том же режиме вторая тренировка. И так весь день и ночь по распорядку».

Во время тренировок Егор нашел уязвимое место, которое мешало Татьяне по-настоящему раскрыться. При подготовке Сорина не умела вовремя останавливаться, взваливая на себя нагрузки, которые не соответствовали возможностям ее организма.

Окончательно пазл сошелся, когда тренер прочел юношеские спортивные дневники Татьяны. Оказалось, что в прошлом она не раз выходила на тренировки и гонки больной: с высокой температурой и другими симптомами. Все это делалось от большого желания, но тем самым спортсменка неосознанно вредила самой себе.

Когда по-началу Сорина по привычке завышала интенсивность на тренировке. тренер боролся с этим радикально: «Спортсмен уже завысил интенсивность, говоришь ему: «Иди домой. Если продолжишь, будет только хуже». Европейцы могут спокойно относиться к тому, что у него убрали тренировку, а наш русский менталитет работает немного по-другому».

Мелкие ссоры, незначительные обиды – все это неотъемлемая часть тренировочного процесса, когда вместе работают муж и жена. «Когда у нас идет работа в группе, я ее нисколько не выделяю. Скорее, наоборот, кого-нибудь могу похвалить, а Таню это может зачастую задеть», – объясняет Егор.

Несмотря на все сложности совместная работа принесла результат. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Татьяна Сорина выиграла золотую медаль в эстафете. Из-за не лучшей работы лыж 27-летняя спортсменка проигрывала на спусках, но все же сумела закончить свой этап на первой позиции.

Окрыленный победой муж уже начал задумываться над следующим олимпийским циклом: «Спортивное будущее жены простирается в планах на следующие четыре года? В моих – да».