Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт: что ждать и где смотреть

Чемпион мира по версии WBC и журнала The Ring по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри не просто хорош, а очень хорош. За свою карьеру 33-летний Фьюри не проиграл ни одного боя. И, похоже, очень хочет завершить карьеру непобежденным. В ночь с 23 на 24 апреля на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне он встретится на ринге с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. После чего может и уйти на боксерскую пенсию. Хотя в случае с Фьюри ничего нельзя сказать наверняка.

В послужном списке Тайсона 31 победа и 22 нокаута в 32 проведенных боях. Правда, была и одна ничья – в первом поединке с Деонтеем Уайлдером 1 декабря 2018 года. Тогда Фьюри явно недооценил соперника, поплатившись двумя нокдаунами, но в двух последующих боях трилогии был куда более собранным и побеждал Уайлдера досрочно. В том числе в своем последнем на данный момент выходе на профессиональный ринг 9 октября 2021 года. Тогда Фьюри по прозвищу Цыганский король нокаутировал Деонтея в 11-м раунде. Подробности о том ярком и красивом бое в исполнении Тайсона вы можете прочитать здесь.

34-летний британец Уайт не столь титулован, как его соотечественник-чемпион. Зато у него была успешная карьера в другом, пусть и родственном виде спорта – Диллиан является двукратным чемпионом Великобритании в супертяжелом весе по кикбоксингу. В качестве боксера-любителя у него есть победа над Энтони Джошуа, а профессиональную карьеру он начал в 2011 году. В 2015 году Уайт впервые проиграл на профессиональном ринге – техническим нокаутом в седьмом раунде от того же Джошуа. Однако не стоит забывать, что в первых раундах Диллиан выглядел даже лучше, чем Энтони.

Диллиана Уайта не стоит недооценивать Фото © Richard Heathcote/Getty Images

В 2019 году Уайт завоевал титул временного чемпиона по версии WBC в тяжелом весе, победив Оскара Риваса единогласным решением судей. 22 августа 2020 года Диллиан потерпел сенсационное поражение от Александра Поветкина. Он контролировал ход боя, дважды отправил в четвертом раунде Поветкина в нокдаун, но в пятом раунде россиянин нокаутировал оппонента и отобрал статус временного чемпиона. Тем не менее, 27 марта 2021 года Уайт в матче-реванше нокаутировал Поветкина в четвертом раунде, вернув себе как пояс, так и статус обязательного претендента на бой с Фьюри.

С тех пор он не выходил на ринг больше года, но сейчас демонстрирует потрясающую уверенность в себе, пытаясь «залезть в голову» Тайсону. Тот, в свою очередь, уверяет – никакой недооценки соперника нет, он очень серьезно готовится к предстоящему бою и находится в великолепной форме. При этом, пусть шансы Фьюри на защиту титула и котируются высоко, назвать его безоговорочным фаворитом нельзя. Уайт достаточно мастеровит, к тому же явялется нокаутером – 28 побед (19 нокаутом) в 30 поединках. Конечно, он на 13 сантиметров ниже Фьюри, у него меньше размах рук, но все же утомить его будет не так и просто. Так что бой вполне может получиться весьма конкурентным.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Лондон, Великобритания

время начало боя - московское

23 апреля, суббота

Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Начало трансляции боксерского вечера в 22:00, ориентировочное начало чемпионского боя 24 апреля не ранее 0:30 (BT Sport и ESPN)