Тайсон Фьюри – Дерек Чисора 3: когда и где пройдет чемпионский бой

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (свыше 91 кг), обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри передумал завершать карьеру – он вернется на ринг 3 декабря 2022 года на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Правда, выбор соперника Фьюри многих удивил – оппонентом Тайсона станет Дерек Чисора, проигравший три из четырех своих последних боев. Тем не менее, у Чисоры есть славное боксерское прошлое, в том числе и два поединка против Фьюри в 2011 и 2014 годах.

Тайсон по прозвищу Цыганский король в свои 34 года находится на пике формы. Да, он любит эпатаж, но при этом обладает большим талантом, нокаутирующим ударом и превосходно использует свои габариты. К настоящему моменту Фьюри выиграл 32 боя из 33-х, 23 раза посылая соперника в нокаут. Поражений у него нет, только одна ничья в бою с Деонтеем Уайлдером. 23 апреля 2022 года Цыганский король досрочно, в шестом раунде расправился с Диллианом Уайтом, после чего объявил об уходе из бокса. Как объяснил сам Фьюри, он сейчас просто не может жить без бокса, иначе рискует потерять рассудок. Поэтому он тренировался все это время два раза в день семь дней в неделю. И, судя по всему, с такой боксерской зависимостью Тайсон самостоятельно справиться не в состоянии. Если, конечно, к его высказыванием можно относиться всерьез.

Что касается Чисоры, то 38-летний британец впервые встретился на ринге с соотечественником Фьюри в 2011 году. Тогда он, как и его соперник, вообще не знал поражений и находился на пике формы, владея титулами чемпиона Великобритании и Содружества в супертяжелом весе. Но против Фьюри на «Уэмбли» в Лондоне ничего поделать не смог. Пусть и продержался все 12 раундов, безоговорочно проиграл по очкам.

Получится ли третий бой Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры ярким и зрелищным? Фото © Justin Setterfield

Второй бой между этими соперниками состоялся в 2014 году. К тому моменту Дерек завоевал пояса чемпиона мира по версии WBO и чемпиона Европы, на кону также стоял вакантный титул чемпиона Великобритании. Всю эта коллекция титулов досталась Фьюри, который на сей раз победил досрочно, закончив бой в десятом раунде. С тех пор он превратился в мегазвезду, а Чисора постепенно превратился в середняка, пусть и довольно опасного. В своем последнем на данный момент бою 9 июля 2022 года он раздельным решением судей одолел раздельным решением Кубрата Пулева, а в конце сентября объявил о завершении карьеры. Однако, когда на горизонте замаячил бой с Фьюри, конечно же, вернулся в бокс. Понятно, что шансы Тайсона заметно выше, однако Дереку нечего терять. Поэтому он постарается если не победить, то, как минимум, обеспечить публике интересное зрелище. Добавим, что в его активе 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражения в 45 боях.